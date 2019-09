Demi Moore expõe detalhes de seu casamento com Ashton Kutcher e o ator rebate

25/09/2019 | 12:11



Demi Moore expôs tudo! A atriz escreveu um livro autobiográfico e deu detalhes sobre algumas polêmicas de sua vida. Ela lembrou de acontecimentos da infância e juventude e falou bastante sobre o casamento que teve com Ashton Kutcher, de 2005 a 2013. A ex-esposa do galã falou sobre como a relação com ele a fez recair no alcoolismo e também lembrou alguns momentos que passou ao lado dele e que não foram nada agradáveis.

Segundo o jornal Daily Mail, Demi compartilhou uma foto grávida, da vez em que acabou sofrendo um aborto. Na obra, a atriz revela que retomou a luta contra o alcoolismo ao viver o baque de perder um bebê e lembra de um caso quando Ashton compartilhou um clique da diva de costas e usando apenas uma calcinha. A estrela de Ghost estava passando mal após uma noite de bebedeira e se sentiu extremamente humilhada com a situação, mesmo que na época tenha parecido apenas uma brincadeira inocente. Demi também teria dito que o galã possuía o hábito de constrangê-la por conta dos problemas com a bebida. Ela também falou sobre como gostava de estar com Kutcher no começo da relação, pois o muso a fazia se sentir mais jovem e bem, mas as coisas foram mudando com o tempo.

Ainda de acordo com a publicação, Demi disse que desenvolveu uma espécie de vício em Ashton, uma espécie de dependência que ela nunca tinha tido antes. Além disso, a atriz também comentou sobre como sentiu a necessidade de voltar a beber:

Eu queria ser aquela garota. A garota que poderia tomar uma taça de vinho, ou tomar um shot de tequila numa festa, Ashton queria isso também. Então, eu tentei me tornar aquilo: uma garota normal e divertida.

Mas não foi apenas a recaída de Demi no alcoolismo e os problemas ao redor disso que motivaram a separação. De acordo com o jornal britânico, a atriz falou que as traições que sofreu de Ashton foram o que motivou o divórcio! Ela disse que chegou a fazer sexo a três algumas vezes com o ex-marido e, após isso, o galã a traiu com as mulheres que foram para a cama com os dois. Que babado!

Ele expressou algo como uma fantasia e eu me esforcei para agradar e ser o que eu pensava que ele queria.

Porém, Kutcher não iria ficar sabendo de tudo isso e se manter calado, não é mesmo? Com a repercussão do livro, o ator escreveu um post enigmático e deixou os fãs intrigados:

Eu ia publicar um tweet bem sarcástico, mas eu vi meu filho, filha e esposa e deletei.

Eita! O que será que era? Após isso, ele ainda publicou um número de telefone e disse para os fãs mandarem uma mensagem para o contato caso desejassem saber a verdade. Ao fazer isso, os seguidores seriam adicionados a uma rede de contatos em que receberiam mensagens enviadas diretamente pelos ídolos. Que loucura!