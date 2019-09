Diadema atrasa cesta básica de bolsistas da Frente de Trabalho

Aline Melo



25/09/2019 | 07:00



Os bolsistas do programa Frente de Trabalho em Diadema, que oferta oportunidade de emprego a moradores em situação de vulnerabilidade social, relatam que têm recebido com até dois meses de atraso a cesta básica. Os trabalhadores, que ganham um salário mínimo – R$ 998 –, têm visto seus gastos aumentarem para a compra de alimentos com o atraso do benefício. Os moradores que falaram com a reportagem pediram para não ser identificados. Desde março, cerca de 300 pessoas foram selecionadas. O contrato tem duração de até dois anos

Uma munícipe de 30 anos e que tem quatro filhos afirmou que os atrasos têm ocorrido há cerca de um ano. Na última vez em que esteve no local onde faz a retirada da cesta levou para casa a que deveria ter sido entregue em julho. “Contamos com os alimentos todos os meses”, explicou ela.

Outra trabalhadora, também de 30 anos, retirou na semana passada a cesta referente ao mês de junho. Ela explicou que, muitas vezes, precisou deixar de pagar uma ou outra conta de casa para poder comprar os itens que deveriam vir na cesta, como arroz, feijão e óleo. “Varia muito, mas chega a R$ 100 ou R$ 150”, detalhou.

Questionada, a Prefeitura de Diadema não confirmou nem negou o atraso. Apenas informou que a cesta é entregue para o bolsista no mês subsequente ao fechamento da folha de pagamento e comprovação de 100% de frequência. “Ou seja, o bolsista que teve 100% de frequência no mês de julho receberá a cesta durante o mês de agosto. A Prefeitura se baseia no artigo 4º do Decreto 6.029 de 6 de fevereiro de 2006 e na Lei 2.430 de 12 de setembro de 2005 referente ao programa Frente de Trabalho”, relatou a nota.

O Mãos à Obra é coordenado pela secretaria Municipal de Planejamento e Gestão Pública e tem o objetivo de revitalizar os espaços públicos de Diadema, como ruas, praças e avenidas, presentes nas 11 regiões da cidade. O programa executa serviços de tapa buraco, limpeza de boca de lobo (água de chuva), troca de lâmpadas, pintura de guias, reparos em abrigos de pontos de ônibus, sinalização de trânsito, remoção de entulho e bagulho, poda de árvore, capinação, roçada e notificação de veículos abandonados, entre outros.