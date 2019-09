Banda Soul 13 presta homenagem ao Charlie Brown Jr. na região

Vinícius Castelli

Do Diário do Grande ABC



25/09/2019 | 07:00



Mesmo após cinco anos da morte do cantor Chorão, do grupo santista Charlie Brown Jr., seu cancioneiro não é esquecido. Ao contrário. E é justamente nesse repertório que foca a banda da região Soul 13.

Formado em 2015, o grupo se apresenta sexta, a partir das 21h, no Bar Salvador Dalí (Av. Goiás, 1.452), em São Caetano. As entradas custam R$ 14 e podem ser compradas na bilheteria do espaço.

A banda conta com Alexandre Flash (voz), Rogério Bisteka (contrabaixo), Thiago Henrique (guitarra), Douglas Gavazzi (guitarra) e Bruno Thales (bateria), e promete animar o público com composições como Vou Te Levar, Zóio de Lula, Papo Reto e Só os Loucos Sabem, por exemplo.

“A Soul 13 é formada, acima de tudo, por fãs da arte do Charlie Brown Jr. Somos admiradores do Chorão, Champignon (contrabaixista) e dos demais”, explica Gavazzi.

Segundo o vocalista do grupo, o ideal da Soul 13 é manter vivo o legado deixado pelo Charlie Brown Jr. e levar divertimento a outros fãs como eles.

Mas o trabalho da banda vai além das releituras. O grupo revela que está trabalhando no seu primeiro disco que terá, claro, muito hardcore. “Será uma homenagem à banda que nos inspirou”, destaca o guitarrista.