Fernanda Montenegro recebe apoio de artistas após ser chamada de sórdida por diretor da Funarte

24/09/2019 | 15:11



Fernanda Montenegro fez uma crítica à tentativa de censura da literatura brasileira na capa da revista Quatro Cinco Um. Como você pode ver acima, a atriz aparece amarrada com uma corda em cima de uma fogueira de livros, como se fosse uma bruxa prestes a queimar por sua relação com a leitura. A imagem viralizou bastante nas redes sociais e chegou ao conhecimento de Roberto Alvim, diretor do Centro de Artes Cênicas da Funarte. Em suas redes sociais, Alvim criticou a capa da publicação e, ainda, condenou a postura de Montenegro, chamando-a de intocável, mentirosa e afirmando sentir desprezo pela artista. Além disso, o diretor a chamou de sórdida, ou seja, uma pessoa suja, antiética.

A declaração de Alvim repercutiu bastante e diversos artistas saíram em defesa de Montenegro nas redes sociais. A #SomosTodosFernandaMontenegro foi bem falada no Twitter.

Viva FERNANDA Montenegro!!!!! Plena aos 90!!!!!! Quem tem medo de alvim, o esquilo?, escreveu Fábio Assunção.

Dona Fernanda Montenegro no Oscar. Apenas. Continuemos aplaudindo e andando, rs..., disparou Marcelo Médici.

Sou mais Fernandona, atestou Lulu Santos.