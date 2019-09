Política monetária da China deve seguir "estável e saudável", segundo BC

24/09/2019 | 05:00



O presidente do Banco do Povo da China (PBoC, o banco central chinês), Yi Gang, disse nesta terça-feira que a política monetária do país se manterá "estável e saudável", sinalizando que a autoridade monetária não planeja cortar juros para estimular o crescimento.

Em coletiva de imprensa, Yi declarou que a China evitará um "estímulo massivo". Ele afirmou que o nível da taxa de juros está "apropriado" e que não haverá grandes cortes na taxa de compulsório bancário.

O presidente do PBoC afirmou, ainda, que o crescimento econômico está numa faixa "razoável" e a inflação está "relativamente moderada". Além disso, Yi disse que o banco assume o compromisso de reduzir os custos de financiamento através de reformas.