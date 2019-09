Kourtney Kardashian reata namoro com modelo que foi visto com Bruna Marquezine, diz revista

23/09/2019 | 14:11



Recentemente Kourtney Kardashian e Younes Bendjima foram vistos andando de mãos dadas em Los Angeles, nos Estados Unidos. O flagra deu o que falar, já que ambos terminaram o relacionamento em 2018 logo após o modelo ser clicado em clima de intimidade com outra mulher no México. Porém, parece que o passado ficou para trás e ambos estão dando uma segundo chance ao amor já que, segundo a revista People, decidiram reatar o namoro.

- Eles estão passando um tempo juntos, eles são amigos, mas você pode chamar de um namoro informal, relatou uma fonte próxima a Kourtney em contato com a revista.

- Eles se conhecem a muito tempo e a Kourtney se diverte com ele, apesar de não ficar feliz com a possibilidade deles serem fotografados juntos. Ela está tentando ser discreta e manter tudo privado.

Kourtney e Younes começaram a namorar em 2016, logo após ela terminar com o empresário Scott Disick, pai de seus três filhos. Na época, o romance deu o que falar já que o modelo é 14 anos mais novo que a empresária.

Vale lembrar que enquanto Kourtney e Younes estavam separados, o modelo foi flagrado com a atriz Bruna Marquezine - que está solteira desde o fim de seu namoro com Neymar Jr. Apesar da brasileira afirmar que nada rolou, os dois foram vistos saindo de um restaurante em Hollywood.

Keeping Up With The Kardashians

Mesmo com a vida amorosa em dia, parece que Kourtney Kardashian ainda tem alguns problemas para resolver. Recentemente a empresária revelou que está em busca de uma nova babá, já que a antiga pediu demissão após ser arranhada por sua filha, Penélope.

A informação veio a público em um dos mais recentes episódios compartilhados de Keeping Up With The Kardashians, o reality show protagonizado pelas irmãs Kardashian-Jenner, e resultou em uma discussão envolvendo ela, Scott Disick e o namorado de Kris Jenner, Corey Gamble.

Tudo aconteceu após Corey declarar que para prevenir esse tipo de comportamento em crianças é necessário dar algumas palmadas, o que levou Kourtney e se ex à loucura, pois não compartilham do mesmo pensamento.

A situação ficou tão tensa que a empresária decretou que não quer que os filhos fiquem sozinhos com o namorado da mãe e, em seu Twitter, compartilhou a seguinte mensagem.

- Na minha opinião bater em crianças não é o jeito de colocar os filhos no lugar. Quando as crianças estão machucadas ou frustradas, a resposta é não machucá-las fisicamente.

O clima, é claro, ficou tenso na família e, segundo a revista People, Kris Jenner ficou muito mexida, já que a convivência do namorado com as filhas estava indo bem.

- Estou em um lugar muito bom com Corey na minha vida agora e pensei que ele finalmente estava em um bom lugar com todos os outros, mas isso realmente ficou fora de controle. É demais, declarou.

A matriarca da família também chamou a atenção no último episódio do reality ao revelar o que aconteceu entre ela e os seguranças de Kim Kardashian. De primeira, foi anunciado que ela havia sido agredida pelos funcionários da filha, porém, tudo não passou de uma grande brincadeira para, na verdade, mandar um alerta à filha sobre a intensa equipe de segurança doméstica dela e de Kanye West.

- Nós apenas gostaríamos de ter uma certa liberdade para entrar e sair da sua casa, explicou Kris. Eita!