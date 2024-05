Menina ou menino? Viih Tube dá detalhes do seu Chá Revelação

Neste Dia das Mães, dia 12, Viih Tube publicou no Instagram uma sequência de fotos com Eliezer e sua filha Lua, no Chá Revelação de seu novo filho. Nos cliques, a influenciadora mostra detalhes da festa e compartilha na legenda a opinião de cada membro da família:

Menino ou menina gente?? O que vocês acham? O Eli acha que é menino, eu acho que é menina! A Lua prefere ser imparcial.

O casal, que vinha tentando engravidar há um tempo, anunciou em abril, nas redes sociais e no programa Mais Você, que estavam grávidos do seu segundo filho.