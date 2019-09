Novo affair de Pedro Scooby é modelo e ex-namorada de Rico Mansur

23/09/2019 | 14:11



E parece que Pedro Scooby tem um novo affair! No último fim de semana, o surfista foi ao festival Sea.Hear.Now acompanhado da modelo Cintia Dicker, ex-namorada do empresário Rico Mansur, que já se relacionou com beldades como Gisele Bündchen, Isabeli Fontana e Bar Refaeli. Pedro e Cintia divulgaram alguns cliques juntos em seus respectivos perfis no Instagram, como este que você confere acima. Scooby até chegou a compartilhar a foto com a legenda Bonnie and Clyde em seus Stories, fazendo referência ao famoso casal de criminosos norte-americanos.

Ainda nos Stories, o surfista divulgou um vídeo dos dois brincando de queda de braço. Pedro pediu para que Cintia fizesse força - e ela conseguiu derrubar o braço do affair e vencer o desafio. Girl power, né?

O novo casinho de Scooby acontece cerca de um mês após o anúncio do término de seu namoro com Anitta. Será que a fila andou de vez?