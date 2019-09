Em noite de funk, Luísa Sonza lidera Dança dos Famosos e Dandara Mariana rouba a cena

23/09/2019 | 08:10



A noite do último domingo, dia 22, foi de pancadão no palco do Domingão do Faustão! Em mais uma rodada do Dança dos Famosos, as mulheres da competição tiveram que dançar no ritmo do funk e, claro, ninguém ficou parado! Luísa Sonza, que já é cantora e costuma dançar o ritmo em suas apresentações, foi a primeira a se apresentar. Ao lado do professor Léo Santos, ela dançou ao som de Seu Coração Não Faz Tum Tum, do funkeiro Kevinho.

A loira não teve problemas na hora de desempenhar o quadradinho no palco e chamou a atenção de Luiza Possi, que participava da bancada de juradas, pelo rebolado:

- Que bunda é essa? Que coisa maravilhosa. Achei incrível. Só pode ser 10, disse a cantora.

Do juri artístico, Luísa apenas não levou a nota 10 de Stepan Nercessian que a avaliou com um 9,9. O júri técnico teve a mesma nota e tanto Tainá Granado como Octávio Nassur deram 9,7 para a cantora. Apesar disso, ela segue na liderança da competição, com 175,5 pontos.

Em seguida foi a vez de Fernanda Abreu e Igor Maximiliano se apresentarem como Coisa Boa, de Gloria Groove. A cantora foi aplaudida de pé depois de brincar sobre rebolar no palco com mais de 50 anos de idade:

- Eu estou aqui com meus 58, mas hoje eu estou no modo novinha, disparou.

Do juri artístico, Fernanda conseguiu nota 10, enquanto os jurados técnicos apenas deram 9,5 para apresentação da competidora.

Regiane Alves veio logo em seguida e com o cabelo trançado e um look em tom neon dançou ao som de Só Você. No palco, ela explicou que depois de descobrir o ritmo passou a respeitá-lo:

- Essa semana foi muito importante pra mim. Eu descobri que o funk não se resume ao quadradinho. É um movimento, uma expressão. Eu criei respeito.

Luíza Tomé se apresentou depois de Regiane com a música Só Depois do Carnaval, da cantora Lexa. Antes da apresentação, ela comentou o desafio de participar de um reality de dança:

- O corpo fala e dança é vida. Eu nunca havia dançado antes, cada semana é uma luta.

Mas quem animou mesmo a atração foi Dandara Mariana! o som de Eu sou a dia que você quer copiar, de Valesca Popozuda, a atriz roubou a cena ao surgir com um micro shorts no palco e rebolar muito, além de ousar nos passinhos.

- Estou no chão. Adorei! Vocês deram uma sarrada voadora na minha cara!, brincou Tainá Grando, do júri técnico.

A cantora arrancou 10 de todos os jurados artísticos da atração e, da parte técnica, ficou com 9,8.

Apesar de ter sido a última a se apresentar, Giovanna Lancellotti também teve um bom desempenho na rodada e ficou logo atrás de Luísa Sonza no ranking. A atriz dançou ao som de Din Din Din, de Ludmilla.

- A gente acha que sabe dançar funk e na hora dos vamos ver, quando é uma coisa técnica, você fala: meu deus, eu não sei fazer nada!

Logo atras de Giovanna, Dandara ficou na terceira posição do ranking, seguida por Regiane Alves, Fernanda Abreu e Luiza Tomé.