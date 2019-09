Bruna Marquezine abandona o cabelão e arrasa com salto alto de quase três mil reais em desfile de moda em Milão,

22/09/2019 | 13:11



Bruna Marquezine foi para Milão, na Itália, para acompanhar a semana de moda e já está dando o que falar! A atriz, que também é um ícone fashion, acompanhou o desfile da Boss neste domingo, dia 22, vestindo um look todo da marca.

Seguindo a tendência 2019 e 2020, Bruna apostou em um conjunto de calça social e terninho no tom amarelo pastel, e aliou sandálias brancas de tira de quase três mil reais, da Bottega Veneta, ao look, além de uma bolsa de mão branca e bege.

Nos bastidores, a atriz, que abandonou os fios longos e surgiu com o cabelo na altura dos ombros, posou com Ingo Wilts, designer e diretor da marca, e com Sebastian Stan, ator que interpreta o Soldado Invernal nos filmes dos Vingadores.

Além do look todo amarelo, Bruna também apostou em uma combinação um pouco mais casual. O stylist da atriz, Henrique Martins, publicou em seu Instagram Stories um vídeo em que é possível ver Bruna usando uma camisa social, jeans e botas over the knee marrons. Além disso, ela completou o look com óculos de sol estilosos.