Assessoria de Andréa Nóbrega explica ela não poder expor Carlos Alberto de Nóbrega em A Fazenda: Acordo de confidencialidade

21/09/2019 | 12:11



Carlos Alberto de Nóbrega não quer ser citado pela ex-esposa Andréa Nóbrega durante participação da socialite em A Fazenda. Logo no início da nova temporada do reality show, a empresária falou sobre o ex, revelando que após a separação, enfrentou um período turbulento ao ter sua imagem prejudicada na mídia, além de dizer que as portas haviam se fechado para ela ao final do casamento.

Agora, em meio aos rumores sobre como os dois estariam lidando com toda a situação, a assessoria de imprensa de Andréa esclareceu que Andréa e Carlos Alberto firmaram um acordo de confidencialidade, na intenção de não expor um ao outro na mídia:

Referente a notícia de que seu ex marido não quer que ela cite seu nome: trata-se de um acordo entre eles de confidencialidade firmado há alguns anos, desde a participação de Andréa em outro reality e não houve nenhuma alteração por parte dela, trata-se de não expor um ao outro, o que não quer dizer que não possam citar os nomes um do outro até porque tem os filhos!, diz o comunicado publicado na manhã deste sábado, dia 21, no Instagram.

Na publicação, representantes de Andréa ainda esclarecerem os rumores de que ela teria tido conta bloqueada em banco e estaria endividada:

Sobre o bloqueio das contas bancárias de Andréa Nóbrega e suposta dívida com a prefeitura de Barueri: havia sim, uma dívida referente a uma empresa que Andréa teve em sociedade com seu ex marido, referente a impostos, a Alphaville Medicina e Estética e mesmo com o encerramento de suas atividades e não estando mais juntos tiveram essa dívida em comum. Em fevereiro de 2019 Andréa negociou, formalizando um acordo, que seguem pagando regularmente e o processo segue suspenso até a quitação do acordo, portanto, não há nenhuma conta bancária bloqueada e nada em atraso referente a este acordo, tendo assim todos os documentos que comprovam.