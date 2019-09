Audiência debate liberação de doulas em hospitais de SP

Aline Melo



21/09/2019 | 07:00



A Alesp (Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo) realiza hoje, às 9h, audiência pública sobre o projeto de lei 250/2013, que prevê que hospitais, casas de parto e estabelecimentos similares do Estado, públicos ou privados, autorizem a entrada de doulas, se for o desejo da gestante. Doulas são profissionais treinadas em oferecer apoio emocional e físico para as mulheres durante a gestação, trabalho de parto, parto e pós-parto.

O projeto é de autoria da deputada Leci Brandão (PCdoB) e já está na ordem do dia da casa, porém, sem data para ser votado. “A doula representa amparo, acolhimento e tranquilidade”, destaca a parlamentar.

A secretária regional da Adosp (Associação das Doulas de São Paulo), Pamella Souza, moradora de São Bernardo, explicou que o objetivo da audiência é mobilizar o debate sobre os benefícios de se permitir a entrada das doulas, além dos acompanhantes.

“Estudos mostram que a presença da doula diminui o tempo de permanência da mulher no hospital, tanto porque ela já chega mais perto do momento do nascimento quanto porque reduz o uso de analgesia, de intervenções, e ela pode ter alta mais rápido”, diz Pamella. “Quando bem integrada à equipe, a doula pode reduzir os custos do hospital, sem interferir no trabalho da equipe</CW>, beneficiando a todos.”