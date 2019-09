Redação permite entender visão de jovens

Flavia Kurotori



Sob a ótica pedagógica, o texto é uma oportunidade de entender o pensamento dos jovens. Ainda, por meio do tema A Região Que Eu Quero Em 2030, proposto pela 13ª edição do Desafio de Redação, é possível visualizar quais serão as lutas e demandas da nova geração.

Professor de gramática e redação do ensino médio da rede Singular, Vinícius Barbieri assinala que a redação é uma expressão do ponto de vista dos estudantes. “É uma possibilidade de entender a juventude de hoje”, afirma.

Segundo o docente, o tema do desafio é interessante, uma vez que é amplo e incentiva o aluno a criar o próprio recorte. “Eles (os estudantes) questionaram sobre o que falar, se focavam em uma cidade, na região como um todo ou quais aspectos abordar.”

“Para o futuro, precisamos melhorar a consciência da população em relação à sustentabilidade, principalmente das grandes indústrias, que colocam o dinheiro acima de tudo e soltam muitos poluentes”, observa Lívia de Carvalho Costa, 15 anos, aluna do 1º ano do ensino médio do Colégio Singular, em São Bernardo.

Verônica Vanessa Gonzalez Teixeira, 17, estudante do 3º ano do ensino médio, dissertou sobre a necessidade de diminuir a desigualdade social no Grande ABC. “As pessoas costumam pensar em um futuro tecnológico, mas algumas pessoas ainda não têm acesso ao básico, como saúde e educação”, critica.

Para Pedro Henrique Gonçalves Maistro, 12, aluno do 7º ano do ensino fundamental, é necessário aumentar o respeito entre os indivíduos e aos animais. “As pessoas precisam mudar de atitude e sociabilizarem mais entre si, além de não maltratar os animais e adotarem, ao invés de comprar um bicho de estimação.”

