Sem chances, Água Santa recebe o Nacional em adeus a 2019

Dérek Bittencourt



21/09/2019 | 07:00



A temporada 2019 acaba hoje para o Água Santa. Precocemente eliminado na Copa Paulista, com uma rodada de antecedência, o Netuno ainda cumpre tabela hoje, às 15h, contra o também já sem chances Nacional, no Estádio do Inamar.

A expectativa era que este confronto confirmasse a classificação do time à terceira fase da competição. Porém, o péssimo desempenho na segunda fase, quando somou apenas dois pontos em 15 disputados, não permitiu que os planos fossem concretizados pelos diademenses.

Sem a certeza de que a comissão técnica e a maior parte do elenco permanecerão para 2020, o clube se despede da torcida em um ano que já havia ficado marcado pela frustração da eliminação na semifinal do Campeonato Paulista da Série A-2 para o vizinho Santo André, mas que acabou sofrendo reviravolta com a promoção à elite em razão da fusão entre Bragantino e Red Bull.