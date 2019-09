São Caetano só precisa de um ponto para garantir liderança

Dérek Bittencourt



21/09/2019 | 07:00



Classificado por antecipação à terceira etapa da Copa Paulista, o São Caetano tenta hoje assegurar a primeira colocação do Grupo 8, que pode fazer o time cair em uma chave teoricamente mais fácil na próxima etapa da competição. A partir das 15, no Estádio Anacleto Campanella, o Azulão recebe o Desportivo Brasil, que voltou à briga pela segunda vaga com a vitória sobre o Rio Claro, quarta-feira.

Apesar da necessidade de pontuar, o técnico Marcelo Vilar vai poupar alguns jogadores, enquanto não poderá contar com outros, casos estes de Esley e Emerson Santos – ambos estão suspensos.

“Nós temos alguns problemas de contusão e suspensão e, por isso, vamos encará-lo com muita responsabilidade. Nele será possível avaliar alguns jogadores que não estavam sendo aproveitados e, assim, mostrar em que condição estão para a continuidade do campeonato”, declarou Marcelo Vilar.