Santo André tem maratona artística

Vinícius Castelli



21/09/2019 | 07:48



Duas linguagens artísticas se encontram amanhã na região para evento um tanto inusitado. Como parte da agenda de 2019, a Ossa (Orquestra Sinfônica de Santo André) faz concerto diferente, ao lado do grupo de teatro Parlapatões, e apresentam o espetáculo Circo em Concerto. A atração pode ser apreciada no Parque Central (Rua José Bonifácio), em Santo André, a partir das 10h30. A entrada é gratuita.

A programação contará com músicas de repertório e outras composições contemporâneas para ilustrar e dar vida aos números circenses. Entre as escolhidas está o medley Quadros do Nordeste, com arranjo de Luís Gustavo Petri.

A abertura de O Morcego, de Johann Strauss II, Adonirando, de Alexandre Daloia, Dança Brasileira, de Camargo Guarnieri, e Dança Húngara, de Johannes Brahms, também estão na lista de músicas.

Já o Parlapatões aposta em peças como Futebol de Palhaços e Águas Dançantes. Números aéreos, acrobacias de solo e malabarismos não ficam de fora do evento público.

Após a apresentação, a agenda local não para e terá, entre as atrações, a Cia Sabre de Luz, às 13h; o grupo Pedra Branca, a partir das 14h30; e o grupo de teatro de bonecos Pia Fraus, às 16h30, além de outras opções artísticas.