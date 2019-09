Dress code para entrevistas

Maria Sartori

diretora de recrutamento da Robert Half



17/09/2019 | 07:14



Uma pesquisa da Robert Half com mais de 2.800 gerentes dos Estados Unidos revelou que 94% dos empregadores observam a forma como os candidatos se vestem para entrevista. Dentre eles, 52% classificam que o estilo de se vestir é muito importante no processo de seleção, enquanto 42% avaliam o fato como pouco importante. Para evitar que sua aparência chame mais a sua atenção do que suas qualificações em um momento tão importante, listo abaixo cinco sugestões:

1 – Se possível, pergunte sobre a roupa mais adequada

Não é ruim questionar o entrevistador sobre o dress code ou código de vestimenta praticado na empresa. Caso tenha acesso a algum colaborador que trabalhe no local, esse também pode ser um bom caminho para conseguir a informação.

2 – Cuidado com o excesso de formalidade



Não faz sentido ir para a entrevista usando terno e gravata se o cargo que você está pleiteando não exige esse tipo de roupa no dia a dia.

3 – Em geral, cargo de liderança exige um pouco mais de formalidade



Ainda que a empresa tenha ambiente informal, se a sua entrevista é para cargo de direção ou de liderança no departamento financeiro ou jurídico, vale apostar em roupa mais formal.

4 – Cuidado com exageros



Tenha especial atenção a perfumes muito fortes para que o aroma não cause desconforto no entrevistador. Muitos acessórios ou maquiagem em excesso também devem ser evitados.

5 – Na dúvida, use o bom-senso



Caso não consiga fazer a pesquisa com antecedência, prefira usar roupas mais clássicas, como calças, saias e camisas, com cores neutras e sapatos escuros.