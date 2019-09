Pedro Mariano volta com a turnê DNA para São Paulo

Miriam Gimenes



17/09/2019 | 07:23



A voz suave do cantor Pedro Mariano tomará conta do Teatro Bradesco, em São Paulo, sexta-feira, a partir das 21h. É neste palco, onde ele inaugurou a turnê DNA, com a qual percorreu o País, que ele volta para entoar os maiores sucessos de sua carreira.

Ele estará junto com o quarteto que já o acompanha há muitos anos: Conrado Goys (violões e guitarras), Thiago Gomes (bateria), Leandro Matsumoto (baixo) e Marcelo Elias (teclados e direção musical).

Entre as canções que estarão no repertório o destaque vai para seu mais recente álbum, com a trilha DNA (Edu Tedeski), De Peito Aberto (Fábio Cadore) e Casas (Daniel Carlomagno), além de regravações de importantes autores da MPB como Guilherme Arantes (Êxtase), Ana Carolina, Chiara Civello e Edu Krieger (Um Pouco Mais Perto), entre outras. <EM>Os ingressos custam a partir de R$ 40 e podem ser comprados no site www.uhuu.com.