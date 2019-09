Cássio falha e Timão perde série invicta pós-Copa América

Raphael Rocha

do Diário do Grande ABC



16/09/2019 | 07:00



Falha do goleiro Cássio colocou fim à série invicta do Corinthians depois da Copa América. O Timão perdeu o jogo para o Fluminense por 1 a 0, em Brasília, e uma invencibilidade de 14 jogos – incluindo duelos pelo Campeonato Brasileiro e pela Copa Sul-Americana.

O único gol foi marcado pelo meia Paulo Henrique Ganso. O camisa 10 do Flu arriscou chute de fora da área e contou com imensa colaboração de Cássio. A bola veio no meio do gol, defensável, mas o goleiro se atrapalhou e empurrou para as próprias redes.

O Corinthians, com o resultado, deixou o G-4, zona de classificação direta para a Copa Libertadores do ano que vem, estacionando nos 32 pontos. Terminou a rodada na quinta posição, ultrapassado pelo Internacional.

A última derrota corintiana em partidas oficiais foi contra o Santos, no dia 12 de junho. O período de invencibilidade impulsionou os comandados do técnico Fábio Carille para as primeiras colocações.

Carille, aliás, apostou em mudanças no time contra o Fluminense. Deu oportunidade ao jovem Janderson (estreia como titular) e ao centroavante Gustavo. O Timão até dominou as ações, mas não teve forças para virar a partida após o frango de Cássio. O treinador lançou a equipe à frente, mas as alterações não surtiram efeito desejado. O Fluminense, por sua vez, saiu da zona de rebaixamento.