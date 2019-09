Grande ABC reúne 424 oportunidades de emprego

Soraia Abreu Pedrozo



16/09/2019 | 07:00



Quem está em busca de oportunidade de emprego nesta semana pode verificar uma das 424 vagas disponíveis nos centros públicos municipais e na agência de recrutamento Luandre, que possui unidade em Santo André.

A maior parte das chances, 226 delas, está na CTR (Central de Trabalho e Renda) de São Bernardo. Destaque para as 70 posições voltadas a motoristas de caminhão, 33 a auxiliares de limpeza e 30 a auxiliares operacionais de logística. Há, ainda, 21 postos específicos para PCDs (Pessoas Com Deficiência): sete para operadores de caixa; cinco para controladores de entrada e saída; cinco para vigilantes e quatro para porteiros.

Em Mauá, das 57 oportunidades disponíveis no CPTR (Centro Público de Trabalho e Renda), 35 são para técnico de enfermagem, dez para mensageiro e duas para técnico mecânico. As chances restantes são para assistente de vendas; auxiliar de almoxarifado (destinada para PCDs); auxiliar de lavanderia; auxiliar de manutenção predial; mecânico de manutenção de máquinas de construção e terraplenagem; operador de laminação spray up; operador de pavimentadora vibro-acabadora; operador de retroescavadeira e porteiro (para PCDs).

O CPETR (Centro Público de Emprego, Trabalho e Renda) de Santo André conta com 35 postos de trabalho, a exemplo de oito para operador de telemarketing receptivo, sete para auxiliar de limpeza, seis para costureira em geral e duas para estoquista (PCD), entre outras.

Em Diadema, o CPETR disponibiliza 25 vagas, como quatro para limpador de vidros, três para encarregada de limpeza e outras três para líder de limpeza.

O PAT (Posto de Atendimento ao Trabalhador) de São Caetano oferece 15 chances, sendo dez para operador de telemarketing ativo e receptivo (PCDs), quatro para monitor de sistemas eletrônicos de segurança interno e um para desenhista técnico. Em Ribeirão Pires, o PAT tem quatro funções: auxiliar de limpeza, comprador, projetista e técnico em enfermagem.

Para participar dos processos seletivos dos centros públicos é preciso cadastrar seus dados no portal https://empregabrasil.mte.gov.br/ ou ir pessoalmente, de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h, munido dos documentos RG, CPF e carteira de trabalho.

COM SALÁRIO

A Luandre conta com 62 postos nesta semana. O maior salário é oferecido para analista digital (de R$ 8.000 a R$ 9.000), seguido de ferramenteiro (R$ 5.000 a R$ 6.000), enfermeiro (R$ 4.000 a R$ 5.000), vendedor técnico júnior (R$ 3.000 a R$ 3.500), assistente de qualidade (R$ 1.500 a R$ 2.000) e auxiliar de atendimento (R$ 1.000 a R$ 1.500). Interessados devem acessar www.luandre.com.br.