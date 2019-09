Mãe do filho de Carlinhos Silva, o Mendigo do Pânico, fala pela primeira vez sobre polêmica da pensão

15/09/2019 | 15:11



Carlinhos Silva, o antigo Mendigo do Pânico na Tv, está foragido da justiça por não pagar a pensão alimentícia de seu filho, Arthur Henrique, fruto de seu relacionamento com Aline Hauck. A dívida já se aproxima de 650 mil reais e, em entrevista ao Fofocalizando, o próprio artista declarou:

- Parei de pagar a pensão porque não existe penitência para a mulher. A Justiça e a mãe do meu filho não me respeitam. Acabaram com a minha família, não sei o que meu filho pensa de mim. Por que tenho que respeitar a Justiça se ela não me respeita?

Agora, a ex de Carlinhos decidiu expor seu lado e, em entrevista ao Domingo Show, da Record TV, Aline explicou neste domingo, dia 15, porquê esperou oito anos para falar sobre o assunto.

- Porque tem um motivo maior que é o meu filho e eu não gostaria que ele soubesse de determinadas coisas por outras pessoas ou pela imprensa. [...] Porém, de um tempo pra cá eu recebi algumas ameaças e fui apedrejada de todos os lados porque, até então, as pessoas conhecem um lado. As que conhecem os dois lados são as pessoas muito próximas, a minoria.

Aline conta que sua vida foi exposta e, desde que a polêmica vem ganhando força, está passando por situações desagradáveis. Hoje ela sente dificuldade de, até mesmo, andar na rua, ir ao trabalho, já que muitas pessoas têm a ameaçado nas redes sociais. No entanto, declara que seu real pavor é que o filho sofra com toda a exposição do caso.

- Ele é uma criança incrível e não merece passar por isso.

Um dos pontos que Carlinhos mais se refere atualmente é que ele foi privado de ver o filho. Mas, de acordo com Aline, as coisas não funcionaram dessa forma.

- Ele sempre foi muito bem-vindo na minha casa e ele sabe muito bem disso. Eu cheguei até a algumas situações nesses oito anos de oferecer a minha casa para ele visitar o filho, de recebê-lo, de sentar no meu sofá. [...] Então, isso que ele fala é a parte que mais me machuca porque ele sabe que isso não é verdade. Eu nunca proibi, eu tenho todas as mensagens, conversas, áudios.

Além disso, ela conta que a última vez que Carlinhos viu o filho foi em 2018.

- Ano passado eu levei meu filho duas vezes para visitá-lo. Em janeiro, foi o aniversário do pai e eu mandei uma mensagem falando que meu filho gostaria de cantar um parabéns para ele. Eu levei, eles cantaram parabéns, ficaram praticamente na porta da casa dele. Depois, no meio do ano, eu liguei, implorei para que ele o visitasse no dia dos pais, revela, afirmando que o artista ainda passou um final de semana com o menino.

Com relação a pensão, Aline afirma que entrou na justiça quando o filho tinha dez meses de vida e que a juíza foi a responsável por decidir que Carlinhos deveria pagar de cinco a seis salários mínimos. Porém, segundo ela, o acordo não foi cumprido pois o artista não paga a pensão do filho há sete anos e também cancelou o plano de saúde - que também era de sua responsabilidade.

Assim que a entrevista de Aline chegou ao fim, o Domingo Show revelou que também entrou em contato com Carlinhos, que aceitou dar uma entrevista. O artista questionou os pontos ditos pela ex e, no fim, ainda pediu para que os dois se encontrassem, de preferência sem advogados, para resolverem o problema.