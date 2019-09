Sandy e Lucas Lima celebram 11 anos de casados nos Estados Unidos

12/09/2019 | 14:11



Sandy e Lucas Lima comemoram 11 anos de casados nesta quinta-feira, dia 12! E para celebrar a união, os dois fizeram uma viagem para o Texas, nos Estados Unidos, aproveitando uma pequena brecha da turnê Nossa História, da dupla Sandy e Junior. No Instagram, a cantora compartilhou uma foto com o maridão e, na legenda, fez uma baita declaração de amor:

Hoje é dia nosso. Dia desse amor que cresce, evolui, se reinventa. Amor de duas pessoas nada perfeitas, mas que fazem real questão de estarem juntas. E por isso estão, de verdade; e de mãos dadas nessa vida. Feliz 11 anos, meu amor! Do fundo do meu coração ? e com ele todinho ?, te amo!

Lucas respondeu ao mimo da esposa e se encantou por ela nos comentários da publicação:

Quando a doçura transborda no textinho... que guria, mano... QUE GURIA!!!! Te amão!!!

Fofos, né?