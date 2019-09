Jennifer Lopez diz que quer ter filhos com Alex Rodriguez

11/09/2019 | 13:11



Jennifer Lopez ainda pensa em aumentar a família! Aos 50 anos de idade e mãe de gêmeos, a cantora contou ao programa The Hoda Show, da rádio SiriuXM, que pretende ter filhos com o noivo Alex Rodriguez, de 44 anos. A apresentadora foi direto ao assunto durante a entrevista e disse que se a cantora não quisesse responder alguma pergunta tudo bem.

- Você quer mais filhos?, disse ela direta.

Sem titubear, J-Lo apenas afirmou entusiasmada:

- Sim!!

A cantora já é mãe de Max e Emme, de 11 anos de idade, com o ex-marido Mac Anthony. Alex Rodriguez também tem dois filhos, Natasha, de 14 anos de idade, e Ella, de 11 anos, com a ex-esposa Cynthia Scurtis. O casal costuma reunir os filhos, mostrando que eles formaram uma bela família juntos.

A cantora ainda deu o que falar no fim de semana por causa da aparição que fez durante a estreia de seu novo filme no Festival Internacional de Cinema de Toronto, no Canadá. A atriz e cantora quase saiu da sacada da sala onde foi exibindo o longa-metragem As Golpistas.

Logo após o final do filme, J-Lo foi até a sacada acenar para os fãs que a aguardavam do lado de fora. Enquanto acenava, a beldade parece se desequilibrar e ela acaba debruçada no guarda-corpo da sacada. O susto parece ter sido grande já que J-Lo não evitou colocar a mão no coração e olhar para cima, como se estivesse aliviada.

O filme, aliás, promete ser um sucesso e tem estreia prevista no Brasil para dezembro. Além de J-Lo, Constance Wu, Cardi B, Lili Reinhart e outros grandes nomes estão no elenco. O filme é inspirado em um artigo escrito por Jessica Pressler em 2016 e conta a história de stripper que se unem para aplicar golpes em seus clientes de Wall Street.