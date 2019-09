PM recupera três caminhões com carga roubada em Diadema

Do Dgabc.com.br



09/09/2019 | 16:01



Na manhã desta segunda-feira (09), Policiais Militares da 3ª Companhia do 24º Batalhão, de Diadema, recuperaram três caminhões com carga roubada.

Durante patrulhamento de rotina, a equipe presenciou os veículos seguindo em comboio e em alta velocidade. Diante da situação, realizaram sinais de parada, mas ao perceber a ação dos agentes, os criminosos começaram a empreender fuga por caminhos distintos.

A equipe acompanhou um dos condutores, que acabou batendo em uma residência, na avenida Chico Mendes. O condutor do veículo tentou correr, mas foi detido pelos policiais. As demais viaturas realizaram buscas aos outros caminhões e localizaram os dois veículos abandonados pela via, sendo que os condutores já haviam se evadido.

Em contato com a central, a equipe constatou que os criminosos haviam roubado uma empresa em São Bernardo. A carga roubada está avaliada em mais de R$ 1 milhão.

A ocorrência foi registrada no 1º DP (Centro) de Diadema.