Do discurso à prática

08/09/2019 | 10:44



O discurso de integração e de união de esforços na busca de soluções conjuntas para problemas que afligem a população do Grande ABC e da Capital, cujo território se funde à maioria das cidades da região a ponto de não se saber onde começa um e termina outro, faz parte do repertório dos governantes de plantão já há muito tempo. Na prática, porém, o que se vê é que a rica São Paulo se fecha em copas e pouco contribui nas discussões e ações voltadas a resolver questões como o nó na mobilidade urbana, por exemplo, que atravanca a Via Anchieta e a Avenida dos Estados, só para citar dois dos principais corredores que ligam as sete cidades à Capital.



Obviamente os problemas comuns são muitos, motivo pelo qual o governo do Estado tem obrigação de marcar presença em todas as discussões, apresentar sugestões e, sobretudo, liberar recursos para que obras e ações necessárias sejam colocadas em prática. Afinal, o Grande ABC e a Capital formam bloco que responde por boa parte da arrecadação que recheia o cofre estadual, mesmo em tempos de crise.



No entanto, como bem mostra reportagem de hoje deste Diário, o Palácio dos Bandeirantes e o Executivo de São Paulo se furtam de sentar à mesa com os prefeitos das sete cidades nas reuniões ordinárias e extraordinárias do Consórcio Intermunicipal do Grande ABC. Convidados foram, mas as cadeiras reservadas aos seus representantes estão sempre vazias nos encontros do colegiado.



Na verdade, até aparece um ou outro enviado do governo estadual quando há pauta temática a ser discutida. Mas é pouco, não apenas porque o Grande ABC é um dos principais geradores de riqueza do País, mas porque o governador João Doria recebeu um caminhão de votos nas sete cidades em outubro do ano passado, de modo que deveria determinar que alguém de sua confiança estivesse presente na região cotidianamente. Assim também deveria fazer o prefeito da Capital, Bruno Covas. Até porque, existem problemas urgentes à espera de solução, que inclusive afetam a cidade que comanda. Já passou da hora de o discurso virar prática.