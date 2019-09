08/09/2019 | 07:21



O programa Filhos da Música, do Canal BIS, propõe um intercâmbio entre filhos de cantores e compositores célebres com as obras de seus pais, e exibe neste domingo seu quinto episódio, às 20h.

João Pedro Bonfá canta Marcelo Bonfá, um dos fundadores da Legião Urbana. A primeira temporada termina na próxima semana, com Max Viana cantando clássicos de Djavan.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.