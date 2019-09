Em jogo de 5 gols, Água Santa sai derrotado para o XV de Piracicaba

Fabio Martins

Diário do Grande ABC



07/09/2019



Em duelo aberto de cinco gols, o Água Santa levou a pior e saiu derrotado por 3 a 2 para o XV de Piracicaba, no Estádio do Inamar, em Diadema. O confronto foi acirrado, mas o Netuno não teve força de reação após o terceiro do adversário. Com o resultado, a equipe da região tem um ponto em três jogos na 2ª fase da Copa Paulista.

O XV abriu o placar logo aos 7 minutos, com Raphael Macena. E a cada tento do Nhô Quim, o Água Santa partia para o empate. Anselmo igualou seis minutos mais tarde. Kadu Barone marcou aos 39, depois de saída ruim de Thomazella. No início do segundo tempo, Tom empatou de voleio em cruzamento de Luan Dias, mas o estreante Simião aproveitou sobra na pequena área, aos 14.

O Netuno visita o XV na próxima rodada, na sexta-feira.