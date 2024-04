Neto crava Abel Ferreira como 'melhor técnico da história do Brasil'

Ídolo do Corinthians, o ex-jogador Neto "se declarou" ao Palmeiras de Abel Ferreira. O comentarista da TV Bandeirantes não poupou elogios ao técnico e à equipe, que venceu de virada o Independiente Del Valle por 3 a 2, pela Copa Libertadores, na noite de quarta-feira. Neto ainda cravou que o treinador português é o "melhor técnico da história do Brasil".

"Abel Ferreira é o maior treinador da história do futebol brasileiro. Ninguém é maior que o Abel Ferreira. Ninguém iria conseguir fazer o que ele fez no Palmeiras", opinou o ex-jogador. Pelo Palmeiras, Abel foi bicampeão da Libertadores e do Campeonato Brasileiro, tricampeão paulista e venceu ainda a Copa do Brasil, a Supercopa do Brasil e a Recopa Sul-Americana.

Mais do que títulos, Neto exaltou a capacidade do trabalho de Abel em transformar jogadores. Sem citar nomes, o comentarista defendeu que "ninguém consegue transformar jogadores medianos em grandes" como técnico. "E fazer o que ele faz taticamente. Ele tem de ser copiado", argumentou.

O comentarista foi mais longe e falou sobre uma obsessão dos palmeirenses: o título mundial. "Em 2025, é candidatíssimo ao novo Mundial de Clubes", disse sobre a equipe de Abel Ferreira. O Palmeiras é um dos clubes sul-americanos já classificados para a competição, em novo formato, junto de Flamengo e Fluminense.

O torneio é anunciado pela Fifa como "a maior competição de clubes". As vagas têm como base os desempenhos das equipes no ciclo de quatro anos entre cada edição, o que, segundo a entidade, "demonstra consistência e recompensa". A América do Sul ainda tem três vagas abertas. Pelo menos uma pode ser preenchida pelo campeão da Libertadores deste ano. Caso Palmeiras, Flamengo ou Fluminense vençam novamente, os outros três classificados seguirão a ordem do ranking.