Cachorrão vence e segue invicto na 2ª fase da Copa Paulista

Fabio Martins

Do Diário do Grande ABC



07/09/2019 | 22:39



O EC São Bernardo bateu neste sábado o Atibaia por 1 a 0 no 1º de Maio e segue invicto nesta segunda fase da Copa Paulista. Em partida bem disputada, o Cachorrão fez a lição de casa e marcou com o atacante Johnny no começo da etapa derradeira, o quinto dele na competição. Foram dois empates sem gols nas duas primeiras rodadas. Com a vitória, o alvinegro alcança a vice-liderança da chave ao atingir 5 pontos, mesma pontuação do Taubaté.

Era o reencontro entre criador e criatura, com Wilson Júnior, hoje no comando do time do Interior e que carrega conquistas com a camisa do São Bernardo FC, enfrentando o ex-auxiliar Renato Peixe. Deu Peixe. Diante de primeiro tempo fraco, a equipe da região voltou melhor para o etapa final. Mais organizado, o Cachorrão tirou o zero do marcador aos 10 minutos. Johnny aproveitou sobra de bola em jogada de cobrança de falta alçada na área do adversário.

Diante do resultado negativo, o Atibaia mudou a postura e tentou ofensiva, pressionando principalmente nos últimos 20 minutos, quando permaneceu com maior índice de posse de bola. O abafa do time do Interior, contudo, não foi suficiente. O São Bernardo ficou retrancado à essa altura, na busca por contra-ataques e levou perigo em alguns lances. Felipinho quase marcou em um desses avanços. Mas foi só. De quebra, o Cachorrão já não perde há oito partidas e o Atibaia virou lanterna.

Ambos se enfrentam sábado no Estádio Décio Vitta, em Americana. O jogo vale pela primeira rodada do returno.