Princesa Charlotte, filha de Kate Middleton e príncipe William, vai à escola pela primeira vez

05/09/2019 | 10:10



Um dia para ficar marcado na memória! Nesta quinta-feira, dia 5, a princesa Charlotte, filha de Kate Middleton e do príncipe William, foi a escola pela primeira vez. A garotinha, de 4 anos de idade, se juntou ao irmão na escola Thomas's Battersea, em Londres, na Inglaterra.

Nas redes sociais, o palácio de Kensigton divulgou vídeos e fotos em que a menina chega ao colégio, acompanhada pelos pais e pelo irmão. Um pouco envergonhada, Charlotte aparece de mãos dadas com a mãe e mexendo no cabelo. A diretora Hellen Haslem cumprimentou toda a família e, segundo a People, questionou as crianças se elas tiveram um bom verão. Charlotte ainda declarou que estava empolgada para começar às aulas. Em seguida todos entraram na escola, dando início às atividades das crianças.

Assim como George, Charlotte não será chamada de princesa na escola. Ela, cujo nome completo é Charlotte Elizabeth Diana, deve usar os títulos de seus pais como sobrenome, assinando, portanto, Charlotte Cambridge, já que Kate e William possuem os títulos de Duques de Cambridge.

Antes de ir à escola, Charlotte frequentava uma creche em Willcocks Nursey, em Kensignton, desde janeiro de 2018. A escola em que estuda a partir de agora fica no sudoeste de Londres e custa cerca de 19.287 libras anuais, cerca de 97.400 reais.