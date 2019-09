05/09/2019 | 07:21



O escritor Milton Hatoum, colunista do Estado, é o convidado desta quinta, 5, do Metrópole, da TV Cultura. Nascido em Manaus, ele mostra em sua obra a conexão com a Floresta Amazônica.

Não é à toa a presença do escritor no programa, pois essa data faz referência ao momento em que o príncipe d. Pedro II decretou a criação da Província do Amazonas, o atual Estado do Amazonas. Com apresentação de Adriana Couto e Cunha Jr., atração vai ao ar às 20h45, na emissora, no YouTube e no Cultura Digital.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.