Chega nesta quinta, 5, às 22h, ao Telecine Action, o filme Fragmentado. Dirigido por M. Night Shyamalan, obra mostra a história de três jovens sequestradas por Kevin (James McAvoy).

Esse homem tem a mente distorcida, totalmente doentia, sendo capaz de apresentar 23 personalidades diferentes, que se alternam quimicamente. As meninas tentam encontrar uma forma de escapar do cativeiro, mas, enquanto não conseguem, precisam tentar lidar com esse homem.

Também estão no elenco, Anya Taylor-Joy.

