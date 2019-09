Pouco antes de janela de transações fechar, Neymar se apresenta a Tite em Miami

02/09/2019 | 17:53



Poucas horas antes do fechamento da janela de transferências internacionais da Europa se fechar, o que vai acontecer às 19h (de Brasília) desta segunda-feira, Neymar se apresentou à seleção brasileira em Miami, nos Estados Unidos, onde na sexta, às 21h30 (de Brasília), a equipe comandada por Tite vai enfrentar a Colômbia em amistoso.

O atacante do Paris Saint-Germain desembarcou em solo norte-americano na noite de domingo e se encontrou com os convocados do time nacional no início da tarde desta segunda. Após o seu clube não chegar a um acordo com o Barcelona, que fracassou em suas últimas tentativas de contratá-lo, o astro brasileiro está prestes a ter a sua permanência no time francês oficializada.

Neymar está de volta à seleção depois de ter ficado fora da última Copa América, realizada no Brasil, por causa de uma entorse no tornozelo sofrida em amistoso do Brasil contra o Catar, em Brasília, às vésperas do início do torneio continental.

Ele foi incluído por Tite na lista de convocados por Tite no último dia 16 de agosto para os amistosos contra Colômbia e Peru, que também será rival do time nacional no próximo dia 10, em Los Angeles, nos Estados Unidos.

Quando chegou, Neymar se tornou o décimo jogador brasileiro a se apresentar a Tite para estes dois amistosos da seleção. Inicialmente, chegaram ao hotel onde a seleção está concentrada o zagueiro Thiago Silva, também do PSG, o volante Fabinho e o atacante Roberto Firmino, ambos do Liverpool, e o goleiro Ederson, do Manchester City. Depois disso, na manhã desta segunda-feira, cinco outros atletas que atuam no Brasil se encontraram com o comandante da seleção: o atacante Bruno Henrique, do Flamengo, os goleiros Weverton, do Palmeiras, e Ivan, da Ponte Preta, e os laterais Daniel Alves, do São Paulo, e Jorge, do Santos.

"É um grande privilégio estar com grandes jogadores. Já vim ao lado de dois caras que só via pela TV, então agora tenho que aproveitar ao máximo essa experiência", afirmou o Ivan em sua chegada ao hotel onde o time nacional está hospedado em Miami, lembrando que realizou o sonho de ser convocado para a seleção principal depois de ter defendido com sucesso a equipe olímpica do Brasil em um torneio amistoso realizado em Toulon, na França, há dois meses.

"Eu recebi a notícia (da convocação) no avião, voltando de um jogo pelo meu clube. Há pouco tempo estava em Toulon, onde conseguimos conquistar o título, e agora estar aqui é uma felicidade enorme", reforçou o atleta.