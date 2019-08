Bolsonaro indica Walter de Agra Jr para recondução ao cargo de procurador do Cade

29/08/2019 | 08:06



O presidente Jair Bolsonaro decidiu alterar a indicação que havia feito na última sexta-feira, 23, para a procuradoria do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade). Em despacho publicado no Diário Oficial da União desta quinta-feira, 29, o presidente indica o nome de Walter de Agra Júnior para ser reconduzido ao cargo de procurador-chefe do Cade.

Na semana passada, ele havia indicado para a procuradoria o nome de Lenisa Rodrigues Prado. Em um novo despacho publicado nesta quinta, a Presidência anula essa mensagem de indicação feita no dia 23 e encaminha ao Senado, para apreciação, o nome de Lenisa Prado para exercer o cargo de conselheira do Cade.

Na última sexta, o presidente já havia indicado outros três nomes para o conselho do Cade. Foram indicados: Luiz Augusto Azevedo de Almeida Hoffmann, Luiz Henrique Bertolino Braido e Sérgio Costa Ravagnani.

Responsável pela análise de fusões de empresas e pelo julgamento de infrações como a prática de cartéis, o Cade está com quatro cadeiras de seu tribunal vagas e não tem quórum para realizar sessões de julgamento. Apesar das indicações para as vagas, os nomes têm que ser aprovados pela Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) do Senado e ainda pelo plenário da Casa.