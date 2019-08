Com tubo perfeito, Medina tira nota 10 e vai às quartas em etapa do Taiti

28/08/2019 | 00:34



Com um tubo perfeito e uma justa nota 10, o surfista brasileiro Gabriel Medina avançou às quartas de final da etapa do Taiti do Circuito Mundial de Surfe, nesta terça-feira. Na briga pela vaga semifinal, o bicampeão mundial terá a companhia dos compatriotas Adriano de Souza (o Mineirinho), Jadson André e Caio Ibelli.

Atual vencedor da etapa taitiana, Medina vai enfrentar nesta quarta-feira, provavelmente o último dia de disputas da competição, o francês Jeremy Flores. Mineirinho, dono de um título mundial, vai encarar o sul-africano Jordy Smith, enquanto Jadson duelará com o australiano Owen Wright. Ibelli, por sua vez, terá pela frente o havaiano Seth Moniz.

Medina foi o grande destaque desta terça ao receber a primeira nota 10 da etapa taitiana. Sabendo tirar vantagem das cavadas ondas de Teahupo'o, o brasileiro pegou um lindo tubo e, quando parecia vencido pela onda, saiu em velocidade comemorando, já com as duas mãos espalmadas, indicando a nota 10.

O brasileiro, que já havia registrado um 9,23 na bateria, terminou a disputa com 19,23 diante do norte-americano Griffin Colapinto (15,43). Na fase anterior, Medina eliminara o havaiano Ezekiel Lau por 14,03 a 10,00.

Atual sétimo colocado do ranking da temporada, Medina pode se aproximar dos líderes se mantiver a boa fase nesta quarta. E isso porque os primeiros colocados foram eliminados ainda na terceira fase, nesta terça. O norte-americano Kolohe Andino, atual líder do campeonato, foi eliminado pelo francês Kauli Vaast, enquanto o brasileiro Italo Ferreira, quarto colocado, foi batido por Mineirinho.

Filipe Toledo, vice-líder da temporada, caiu nas oitavas de final diante de Seth Moniz por 16,40 a 6,17. Pela mesma fase, Jadson André bateu o compatriota Deivid Silva por 18,23 a 11,84, enquanto Ibelli despachou o australiano Jack Freestone por 18,64 a 15,83. E o próprio Mineirinho superou o francês Joan Duru por 17,50 a 9,27.

Entre os demais brasileiros na disputa, Willian Cardoso, Yago Dora, Jessé Mendes e Peterson Crisanto se despediram da etapa taitiana na terceira fase.