Obituário - 23 de agosto de 2019

23/08/2019 | 11:24



Sexta-feira, 23 de agosto de 2019

SANTO ANDRÉ

Santo André, sábado, dia 17 de agosto

Inah Braga Cyrino da Silva, 96. Natural de Corumbataí (SP). Residia em Santo André. Dia 17, em São Bernardo. Jardim da Colina.



Santo André, domingo, dia 18 de agosto

Valdemar Queiroz da Silva, 75. Natural de São Caetano (PE). Residia em São Paulo (SP). Dia 18, em São Bernardo. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Antonio Santino Caravaggi, 70. Natural de Santo André. Residia no bairro Assunção, em São Bernardo. Dia 18, em São Bernardo. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.



Santo André, terça-feira, dia 20 de agosto

João Pinto da Silva, 82. Natural de Silva Jardim (MG). Residia em Santo André. Dia 20, em São Bernardo. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Dalva Duarte dos Santos, 60. Natural de São Paulo (SP). Residia em Santo André. Dia 20, em São Bernardo. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



Santo André, quarta-feira, dia 21 de agosto

Maria Zulmira Ferreira Pinto, 83. Natural de Portugal. Residia na Vila São Pedro, em Santo André. Dia 21. Memorial Jardim Santo André.

Aparecida Raymundo Felipe, 75. Natural de Caviúna (PR). Residia na Vila Eldizia, em Santo André. Pensionista. Dia 21. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Aluzinete Ferreira, 59. Natural de Aparecida d’Oeste (SP). Residia na Vila Alzira, em Santo André. Técnica em enfermagem. Dia 21. Memorial Jardim Santo André.

José Rocha, 83. Natural de Palmital (SP). Residia no Parque Miami, em Santo André. Dia 21. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

José Rosa Alves, 76. Natural de Piatã (BA). Residia no Parque João Ramalho, em Santo André. Dia 21. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Sueli Ferreira Gomes Barbosa, 63. Natural de Santo André. Residia no Jardim Jamaica, em Santo André. Dia 21. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.

Paulo Roberto Neves, 53. Natural do Guarujá (SP). Residia no Conjunto Habitacional Inácio Monteiro, em São Paulo (SP). Dia 21. Cemitério Lajeado, em Guaianases, em São Paulo (SP).



Santo André, quinta-feira, dia 22 de agosto

Maud Rodrigues Albano, 91. Natural de Santo André. Residia no Centro de Santo André. Dia 22. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.

Alexandre Veiga, 47. Natural de Santo André. Residia na Vila Curuçá, em Santo André. Dia 22, em Diadema. Cemitério Sagrado Coração de Jesus, Camilópolis.



SÃO BERNARDO

São Bernardo, sexta-feira, dia 16 de agosto

Angela de Lourdes Borillo, 93. Natural de Divinolândia (SP). Residia na Vila Marisa, em São Bernardo. Dia 16. Crematório Vila Alpina.

João José da Silva, 69. Natural de Picos (PI). Residia no bairro Alvarenga, em São Bernardo. Dia 16. Cemitério dos Casa.



São Bernardo, sábado, dia 17 de agosto

Odalea Ferreira da Silva, 82. Natural de Ribeirão Pires. Residia no bairro Nova Petrópolis, em São Bernardo. Dia 17. Jardim da Colina.

Elza Aparecida Saugo Medina, 78. Natural de São Manuel (SP). Residia no Centro de São Bernardo. Dia 17. Jardim da Colina.

Alcides Sanches Faria, 78. Natural de Franca (SP). Residia no bairro Alvarenga, em São Bernardo. Dia 17. Cemitério do Baeta.

Manoel José Leal, 62. Natural de Picos (PI). Residia no bairro Assunção, em São Bernardo. Dia 17. Cemitério dos Casa.



São Bernardo, domingo, dia 18 de agosto

Masako Matsuta Kumagai, 73. Natural do Japão. Residia no bairro Alvarenga, em São Bernardo. Dia 18. Memorial Phoenix, em Santo André.

Clovis Carenzio, 72. Natural de São Paulo (SP). Residia no bairro Alves Dias, em São Bernardo. Dia 18. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Antero Camilo Pereira, 60. Natural de Coluna (MG). Residia no bairro Batistini, em São Bernardo. Dia 18. Cemitério dos Casa.



São Bernardo, segunda-feira, dia 19 de agosto



Edna Miguel Marcolino, 72. Natural de São José do Rio Preto (SP). Residia no bairro Alves Dias, em São Bernardo. Dia 19. Cemitério da Paulicéia.

Antonio Carlos de Castro, 71. Natural de Santos Dumont (MG). Residia no bairro Ferrazópolis, em São Bernardo. Dia 19. Cemitério dos Casa.

César Arienti Neto, 68. Natural de São Paulo (SP). Residia no bairro dos Casa, em São Bernardo. Dia 19. Jardim da Colina.

Creuza de Fátima Gomes Nunes, 62. Natural de Governador Valadares (MG). Residia no Jardim Claudia, em São Bernardo. Dia 19. Jardim da Colina.

Maria Deusa de Lima, 62. Natural de Picos (PI). Residia no bairro Assunção, em São Bernardo. Dia 19. Jardim da Colina.



São Bernardo, terça-feira, dia 20 de agosto

José Sulpino Guimarães, 92. Natural de Campina Grande (PB). Residia no bairro Planalto, em São Bernardo. Dia 20. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Tarcilia Antonio Danhone, 87. Natural de Mogi das Cruzes (SP). Residia no bairro Paulicéia, em São Bernardo. Dia 20. Cemitério São Pedro, Vila Alpina.

Nazaré Maria Alexandre, 79. Natural de Jardim (CE). Residia no Jardim Thelma, em São Bernardo. Dia 20. Jardim da Colina.

Lucia Maria Brolacci, 73. Natural de Icém (SP). Residia na Vila Suzi, em São Bernardo. Dia 20. Jardim da Colina.



São Bernardo, quarta-feira, dia 21 de agosto

Jahir Bittencourt Ribeiro, 92. Natural de Imarui (SC). Residia no bairro Nova Petrópolis, em São Bernardo. Dia 21. Cemitério do Araçá, em São Paulo (SP).

Maria Gomes da Silva, 86. Natural de Dores de Guanhães (MG). Residia no Jardim Franchini, em São Bernardo. Dia 21. Cemitério da Saudade, em São Paulo.

Laerte Tanelli, 78. Natural de São Bernardo. Residia na Vila Santa Luzia, em São Bernardo. Dia 21, em Santo André. Jardim da Colina.

Luiz Miguel Aurélio, 65. Natural de Belo Jardim (PE). Residia no bairro Assunção, em São Bernardo. Dia 21. Cemitério do Baeta.

Renato Gaiotto Mauro, 59. Natural de Cerquilho (SP). Residia no bairro Santa Terezinha, em São Bernardo. Dia 21. Crematório Vila Alpina.



SÃO CAETANO

Dulcenéa de Carvalho, 71. Natural de Resende (RJ). Residia no Centro de São Caetano. Dia 20. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Ana Francisca Barbosa, 57. Natural do Recife (PE). Residia no bairro Santa Paula, em São Caetano. Dia 20. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Rivaldo da Rocha evangelista, 47. Natural de São Caetano. Residia no Jardim Panorama. Dia 22. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

DIADEMA

Diadema, quarta-feira, dia 21 de agosto

Canuto Gomes da Silva, 92. Natural de Itanhomi (MG). Residia no bairro Taboão. Dia 21. Cemitério Municipal.

Raymundo Honorato Miranda, 90. Natural de Mariana (MG). Residia no Jardim Inamar, em Diadema. Dia 21. Vale da Paz.

Valdir Gonçalves Lima, 74. Natural de Itaperoá (PB). Residia no bairro Piraporinha, em Diadema. Dia 21. Cemitério da Paulicéia.

João de Souza, 74. Natural de Lins (SP). Residia no bairro Taboão. Dia 21. Cemitério Municipal.

Luis Aparecido Furlaneti, 62. Natural de Estrela D’Oeste (SP). Residia no Centro de Diadema. Dia 21. Memorial Jardim Santo André.

Geraldo Felipe, 58. Natural de Mariana (MG). Residia no Jardim Casa Grande, em Diadema. Dia 21. Cemitério Municipal.



Diadema, quinta-feira, dia 22 de agosto

Maria Luiza Sperancini Colombani, 101. Natural de Batatais (SP). Residia no bairro Piraporinha, em Diadema. Dia 22. Cemitério do Baeta, em São Bernardo.

Maria José Xavier Pessoa, 94. Natural de Alagoa Nova (PB). Residia no bairro Eldorado, em Diadema. Dia 22. Cemitério Municipal.

Margarida Garcia Dias, 53. Natural de Manhuaçu (MG). Residia no Jardim Canhema, em Diadema. Dia 22. Cemitério Municipal.

M A U Á

Mauá, segunda-feira, dia 19 de agosto

Elza da Silva Gomes, 81. Natural de Santos (SP). Residia na Vila Assis Brasil, em Mauá. Dia 19. Cemitério Santa Lídia.

Gabriel Queiroz Ramos da Silva, 22. Natural de Mauá. Residia no Jardim Itapark, em Mauá. Dia 19. Cemitério Santa Lídia.



Mauá, terça-feira, dia 20 de agosto

Adelino Estevão da Silva, 79. Natural de Jaguari (BA). Residia no Jardim Zaíra, em Mauá. Dia 20. Cemitério Santa Lídia.

José Carlos da Silva Lopes, 57. Natural de São Paulo (SP). Residia no Jardim Oratório, em Mauá. Dia 20. Cemitério Santa Lídia.

Maria Luciene dos Santos, 50. Natural de Mata Grande (AL). Residia no Parque Bandeirantes, em Mauá. Dia 20. Cemitério Santa Lídia.



Mauá, quarta-feira, dia 21 de agosto

Messias Carneiro Neto, 74. Natural de Divinésia (MG). Residia no Jardim Camila, em Mauá. Dia 21. Vale dos Pinheirais.

João Batista Dias, 64. Natural de Cabo Verde (MG). Residia no Jardim Camila, em Mauá. Dia 21. Cemitério Municipal de Muzambinho (MG).

Aparecido de Castro Luciano, 48. Natural de Santo André. Residia no bairro Sertãozinho, em Mauá. Dia 21. Cemitério Santa Lídia.

Mauá, quinta-feira, dia 22 de agosto

Maria Fernandes Ferreira, 78. Natural de São Paulo (SP). Residia no Jardim Mauá, em Mauá. Dia 22, em Santo André. Cemitério Santa Lídia.

Célia Fernandes de Oliveira Silva, 57. Natural de Ubá (MG). Residia no Jardim Cerqueira Leite, em Mauá. Dia 22. Cemitério Santa Lídia.

Enio Rodrigues das Dores, 54. Natural do Distrito do Ibirapuera, São Paulo (SP). Residia no Jardim Ipê, em Mauá. Dia 22. Cemitério Santa Lídia.