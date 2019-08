Anitta elogia Pabllo Vittar em nova entrevista: Canta até melhor que eu

22/08/2019 | 16:11



Em entrevista para a revista inglesa Dazed, Anitta contou um pouco sobre sua carreira e representatividade, e não hesitou em rasgar um elogio para a cantora e parceira de Sua Cara, Pabllo Vittar, quando questionada sobre a drag.

A briga entre as duas cantoras do pop está longe de terminar, ainda mais depois da polêmica assinatura de Pabllo. Ainda assim, na entrevista, Anitta contou porque escolheu a drag para ser sua parceira na época:

- Quando eu convidei Pabllo, a ideia era educar as pessoas sem a impressão que eles estavam sendo educados. É super indireto. Eu convidei ela para mostrar para as pessoas que ela canta para um c******o, até mais que eu. Ela dança, é super legal, é linda e é uma drag queen, e merece respeito.

Ela ainda continua e confessou que até a escolha do lugar para a gravação foi uma estratégia, já que Marrocos é um país onde ser homossexual é ilegal.

- Eu escolhi um país bem conservador para juntar diferentes culturas. Quando estávamos gravando, as pessoas em volta estavam: uau! o que está acontecendo? E essa era a minha ideia. Não criar polêmica, mas para fazer as pessoas discutirem as coisas.