Antonia Fontenelle dá parabéns para ex, Jonathan Costa: Fica rico logo pra me dar boa vida, tá?

21/08/2019 | 18:11



Antonia Fontenelle usou seu Instagram nesta terça-feira, dia 21, para dar os parabéns ao seu ex-marido, o funkeiro Jonathan Costa, que completou 26 anos de idade. O músico e a apresentadora foram casados de 2015 a 2017, são pais do pequeno Salvatore e apesar de não estarem mais juntos, Fontenelle fez questão de mostrar que a relação dos dois é ótima.

Antonia publicou uma foto antiga de Jonathan e escreveu uma legenda fofa, mas polêmica, em que cita, inclusive, que teria sido traída pelo funkeiro!

Ô cabeça! Tô passando pra te desejar feliz aniversário! 26 anos, tá ficando velho, hein. Se ainda estivéssemos juntos certamente eu iria me separar, passou dos 22 já não me serve mais, hahaha. Escolhi essa foto pra dizer que você é um grande pai e só por isso desde sempre perdoei as gaia que você pôs na minha cabeça. Obrigada pelo Salvatore. Saúde, paz, amor e mais sucesso. Fica rico logo pra me dar boa vida tá? Afinal de contas sou mãe do seu filho.

Eita! Jonathan agradeceu o parabéns inusitado ao escrever:

Ela se supera, nem um parabéns pode ser normal! Tem que ter uma polêmica... Valeu malucona, sabe que sempre cuidarei de vocês!