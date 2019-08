Lucas Lucco comemora participação em A Dona do Pedaço

21/08/2019 | 12:10



A arte imitou a vida no capítulo de terça-feira, dia 20, em A Dona do Pedaço. Pois é! Lucas Lucco participou da trama como ele mesmo para fazer umas fotos com Vivi Guedes, papel de Paolla Oliveira na trama global, mas rumores de que os dois estariam juntos surgiram no folhetim, o que fez com que Chiclete, a quem Sérgio Guizé dá vida, ficasse para lá de irritado.

Na realidade, tudo não passou de uma armação de Kim, papel de Monica Iozzi, mas as fotos dos dois agarradinhos deram o que falar nas redes sociais da novela.

Ao comemorar a participação na trama das nove, é claro que Lucco brincou com a situação, escrevendo na legenda de um vídeo:

Tô vivo grazaDeus @estiloviviguedes. Desculpa sô Chiclé #aDonadoPedaço.