Juliana Paes fala sobre bastidores da cena de A Dona do Pedaço quando Maria da Paz atira em Regis: - Na hora eu tive o impeto de ir para a Josiane

Todo mundo foi à loucura com a cena em que Maria da Paz descobriu a traição de Régis e de Josiane, o que rolou na noite da última segunda-feira, dia 19, em A Dona do Pedaço. E na manhã desta terça-feira, dia 20, Juliana da Paes, que dá vida à boleira da trama, comentou no Mais Você o tiro que sua personagem deu no marido, a quem Reynaldo Gianecchini dá vida. Para ela, a Josiane, papel de Agatha Moreira, precisa arcar com as consequências das maldades que fez. E ela quase deixou sua emoção falar mais alto quando estava gravando a cena em que atinge seu amado.

- Na hora eu tive o impeto de ir para a Josiane, vê se pode? Mas aí eu pensei: Meu Deus, isso não está no texto. A gente fica dividido entre o personagem e entre o que é certo.

Ju Paes ainda entregou o que vem por aí nas próximas cenas:

- A Josiane vai falar para a mãe que a casa não é dela [porque está no nome da influenciadora digital]. Você consegue imaginar isso?

E, assim como os apaixonados pelas redes sociais, Juliana também acompanha tudo pelo Twitter para saber qual é a impressão dos internautas sobre o que está acontecendo.

- E eu queria mandar um beijo também para o pessoal do Twitter, porque eu assisto à novela acompanhando tudo. É uma forma de medir como está tudo.

Além disso, ela fez questão de falar superbem de toda a equipe, inclusive do seu parceiro de cena:

- O Giane está fazendo um papel muito sensível, também. Que equipe!

Por falar no ator, ele também comentou a forte cena ao site oficial da novela. Giane comemorou o resultado final da sequência e comentou sobre a importância da cena para sua carreira:

- Eu fiquei muito nervoso, foi uma sequência difícil, que nos exigiu muito. E eu nunca tinha levado um tiro em cena. Pra mim foi muito novo.

E por falar em novidade, a virada representa uma nova vida ao playboy:

- Ele está apaixonado pela Maria da Paz, vai tentar mostrar que é um cara legal, e vai fazer o possível para reconquistá-la.

Já Agatha adiantou que Jô vai travar uma batalha com a mãe nos próximos capítulos:

- Acredito que essa seja uma das cenas mais importantes dentro do arco dramático da novela, já que era uma coisa esperada desde o início da trama. E, a partir de agora, Jô não vai mais esconder quem ela realmente é e o que ela realmente quer.

A novela promete, né?