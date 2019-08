Obituário - 20 de agosto de 2019

Ademir Medici



20/08/2019 | 08:48



Santo André, domingo, dia 18 de agosto

Maria Cogo Pasini, 92. Natural de São Paulo (SP). Residia na Vila Metalúrgica, Utinga, em Santo André. Dia 18. Vale dois Pinheirais.

Lourdes Venâncio Licieri, 86. Natural de São João da Boa Vista (SP). Residia no Jardim da Glória, em São Paulo (SP). Dia 18. Crematório Vila Alpina.

Patrícia Batista Freire, 85. Natural de Salgueiro (PE). Residia na Vila Bela Vista, em Santo André. Dia 18. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Oswaldo Robin, 83. Natural de Agudos (SP). Residia na Vila Pires, em Santo André. Dia 18. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Alcides Frizzi Cagnassi, 80. Natural de Serra Negra (SP). Residia no Centro de Santo André. Dia 18. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.

Zenith Domingos Fortunato, 80. Natural de Santo André. Residia no Jardim Alvorada, em Santo André. Dia 18. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.

Osvaldo Soares, 74. Natural de Birigui (SP). Residia no Centro de Santo André. Dia 18. Vale dos Pinheirais.

Mirian Moreno Faioto, 71. Natural de Santo André. Residia na Vila Curuçá, em Santo André. Dia 18. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Estevam Pinto, 70. Natural de Ubatuba (SP). Residia no bairro Cata Preta, em Santo André. Dia 18. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

José da Anunciação Santos, 67. Natural de Itamari (BA). Residia na Cidade Júlia, em São Paulo (SP). Dia 18, em Santo André. Cemitério Valle dos Reis, em Taboão da Serra (SP).

Sonia Regina Reis da Silva, 61. Natural de São Caetano. Residia na Vila Palmares, em Santo André. Dia 18. Crematório Memorial de Santos (SP).

Robson Valim Brejan, 46. Natural de São Caetano. Residia na Vila Curuçá, em Santo André. Gerente. Dia 18. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Eliza Souza Assis Silva, 21. Natural de São Paulo (SP). Residia no Parque das Nações, em Santo André. Dia 18. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



SÃO BERNARDO

Marina Lourenço dos Santos, 67. Natural de Lagoa do Ouro (PE). Residia no bairro Montanhão, em São Bernardo. Dia 18. Cemitério dos Casa.

Vinicius Nunes, 17. Natural de São Bernardo. Residia no bairro Planalto, em São Bernardo. Dia 18, em Santo André. Cemitério dos Casa.

SÃO CAETANO

São Caetano, quinta-feira, dia 15 de agosto

Rosa Dalva Nanica, 86. Natural de Cafelândia (SP). Residia no Ipiranga, em São Paulo (SP). Dia 15. Cemitério das Lágrimas.



São Caetano, sexta-feira, dia 16 de agosto

Angelina Pongilupi Momissa, 94. Natural de Campinas (SP). Residia no bairro Santo Antonio, em São Caetano. Dia 16. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Dalva Bruza Lozano, 93. Natural de Franca (SP). Residia no bairro Cerâmica, em São Caetano. Dia 16. Cemitério São Pedro, Vila Alpina.

Florisvaldo da Silva, 64. Natural de São Caetano. Residia no Jardim Itapeva, em Mauá. Dia 15, em Mauá. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.



São Caetano, sábado, dia 17 de agosto

Edson Scarpa Chaves, 61. Natural de São Caetano. Residia no bairro Santa Maria. Dia 17. Cemitério São Pedro, Vila Alpina.

Stephaine Bordini Chargas Sipulvida, 23. Natural de São Caetano. Residia no bairro Camilópolis, em Santo André. Dia 17. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.



São Caetano, domingo, dia 18 de agosto

Maria de Andrade Guingaro, 86. Natural de Portugal. Residia no Jardim Santa Rita, em Diadema. Dia 18, em Santo André. Cemitério Congonhas, em São Paulo (SP).

Maria Celecinas Hansen, 71. Natural de Caruaru (PE). Residia no bairro Nova Gerty, em São Caetano. Dia 18. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

William Enrique Alvarez Sierra, 64. Natural da Venezuela. Residia no bairro Olímpico, em São Caetano. Engenheiro de qualidade. Dia 18, em Santo André. Cemitério das Lágrimas.

Emília Emiko Kawaguti Oguihara, 52. Natural de São Bernardo. Residia no bairro Olímpico, em São Caetano. Dia 18. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.



D I A D E M A

Diadema, sábado, dia 17 de agosto

Idalina Gomes da Silva, 60. Natural de Mutum (MG). Residia no bairro Eldorado, em Diadema. Dia 17. Cemitério Municipal.



Diadema, domingo, dia 18 de agosto

Francisca Silva de Oliveira, 91. Natural de Itabuna (BA). Residia no Jardim das Paineiras, em Diadema. Dia 18. Cemitério Municipal.

Alonço Alves da Costa, 85. Natural de Minador do Negrão (AL). Residia no Jardim Rey, em Mauá. Dia 18. Cemitério Municipal.

José Timóteo da Silva, 78. Natural de Maceió (AL). Residia no Jardim Casa Grande, em Diadema. Dia 18. Cemitério São Caetano, em Vila Paula.

José Benedito Parra, 74. Natural de Mogi das Cruzes (SP). Residia no Centro de Diadema. Dia 18. Vale da Paz.

Durval Balbino dos Santos, 75. Natural de Palmerinha (PE). Residia no bairro Eldorado, em Diadema. Dia 18. Cemitério Municipal.

Maria de Lourdes Pereira, 66. Natural de Piatã (BA). Residia no bairro Taboão. Dia 18. Cemitério Municipal.

Claudio Marques dos Santos, 51. Natural de São Paulo (SP). Residia no bairro Serraria, em Diadema. Dia 18. Cemitério Municipal.

M A U Á

Mauá, quarta-feira, dia 14 de agosto

Raimundo Moreira Arais, 83. Natural de Assaré (CE). Residia no Jardim Itapeva, em Mauá. Dia 14. Cemitério Santa Lídia.

Hermelindo de Oliveira Neto, 62. Natural de Maringá (PR). Residia no Parque das Américas, em Mauá. Dia 14. Cemitério Santa Lídia.

Rikelmy Silva Macedo, 15. Natural de Mauá. Residia no Jardim Zaíra, em Mauá. Dia 14. Cemitério Santa Lídia.



Mauá, quinta-feira, dia 15 de agosto

Ione Camioli Nogueira, 84. Natural de Mauá. Residia na Vila Vitória, em Mauá. Dia 15. Cemitério da Saudade, Vila Vitória.

José Quintio, 83. Natural do Estado de Minas Gerais. Residia no Jardim Nóbrega, em Mauá. Dioa 15. Cemitério Santa Lídia.

Rita Lopes de Amorim, 81. Natural de Lagoa dos Gatos (PE). Residia no Jardim Zaíra 4, em Mauá. Dia 15. Cemitério Santa Lídia.

Ezequiel Bastos da Conceição, 76. Residia no Jardim Itapeva, em Mauá. Dia 15. Cemitério Santa Lídia.

Maria Luiza da Silva, 70. Natural de Belo Jardim (PE). Residia no Jardim Zaíra, em Mauá. Dia 15. Cemitério Santa Lídia.

José Petrusco da Silva, 69. Natural de São Paulo (SP). Residia no Jardim Itapeva, em Mauá. Pastor da Igreja Assembleia de Deus, em Vila Bocaina (Bocaininha), em Mauá. Dia 15. Cemitério Santa Lídia.

Adilson Geraldo da Conceição, 40. Natural de Garanhuns (PE). Residia no Jardim Zaíra 3, em Mauá. Dia 15. Cemitério Santa Lídia.



Mauá, sexta-feira, dia 16 de agosto

Maria José Rodrigues dos Santos, 103. Natural de Passos das Trincheiras (AL). Residia no Jardim Hélida, em Mauá. Dia 16. Cemitério Santa Lídia.

José Maria da Cruz, 75. Natural de Jurema (PE). Residia no bairro da Matriz, em Mauá. Dia 16. Cemitério Santa Lídia.

Cleusa Aparecida da Silva, 67. Natural de Ibaiti (PR). Residia no Jardim Zaíra, em Mauá. Dia 16. Cemitério Santa Lídia.

Iranete Rodrigues Leite, 29. Natural de Barra (BA). Residia no Jardim Itaquaruçu, em Mauá. Dia 16. Cemitério Santa Lídia.



Mauá, sábado, dia 17 de agosto

Benedita da Cunha Ladeira, 87. Natural de Bernardino de Campos (SP). Residia no Parque das Américas, em Mauá. Dia 17. Cemitério Santa Lídia.

Jandyra Jacomini Magalini, 86. Natural de Sales Oliveira (SP). Residia na Vila Santa Rosa, em Mauá. Dia 17. Vale dos Pinheirais.

Maria Aparecida de Lurdes Pizza, 79. Natural de Itatinga (SP). Residia no Jardim Flórida, em Mauá. Dia 17. Cemitério Santa Lídia.

Marinete Maria Ferreira Patrício, 76. Natural de Caruaru (PE). Residia no Jardim Santista, em Mauá. Dia 17. Vale dos Pinheirais.

Benedita Maria da Costa, 69. Natural de Santo André. Residia no Jardim Anchieta, em Mauá. Dia 17. Vale dos Pinheirais.



Mauá, domingo, dia 18 de agosto

Carmelina Maria Viana Freire, 82. Natural de Mogi das Cruzes (SP). Residia no Jardim Pilar, em Mauá. Dia 18. Cemitério Santa Lídia.

Neuza Paschoalino Correa, 74. Natural de Rodeiro (MG). Residia no Jardim Guapituba, em Mauá. Dia 18. Vale dos Pinheirais.

Nicodemos Borborema Lopes, 67. Natural de Mamanguape (PB). Residia no Jardim Helida, em Mauá. Dia 18. Cemitério Santa Lídia.

Dalva Aparecida de Oliveira Amorim, 64. Natural de Londrina (PR). Residia na Vila Assis Brasil, em Mauá. Dia 18, em Santo André. Vale dos Pinheirais.

Laerte Luiz dos Santos, 60. Residia no Jardim Oratório, em Mauá. Dia 18. Cemitério Santa Lídia.

Carlos Alberto Marostega, 59. Natural de Itapuí (SP). Residia no Jardim Cerqueira Leite, em Mauá. Dia 18. Cemitério Santa Lídia.



Mauá, segunda-feira, dia 19 de agosto

Ruth do Nascimento Barbosa, 84. Residia no Jardim Zaíra, em Mauá. Dia 19. Cemitério Santa Lídia.

Juarez Bernardo dos Santos, 51. Natural do bairro do Tucuruvi, em São Paulo (SP). Residia no Jardim Zaíra, em Mauá. Dia 19. Cemitério Santa Lídia.

RIBEIRÃO PIRES

Francisco Amaral Vitalino, 60. Natural de São Paulo (SP). Residia na Vila Nery, em Ribeirão Pires. Dia 17. Cemitério Santa Lídia, em Mauá.