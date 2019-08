A cidade em festa, da praça ao Paço

Ademir Medici



Os festejos de São Bernardo há 50 anos foram abertos na Praça Lauro Gomes; a dois quilômetros dali, uma cruz (croix-baptismale) emoldurava o recém-construído Paço Municipal

Iniciamos a Semana São Bernardo lembrando que, em 1969, os festejos da cidade foram abertos na Praça Lauro Gomes. E quem documentou aquelas festividades foi um jovem filho da cidade, Valdir Miraglia, que fez carreira na Prefeitura local.

Tudo acontecia na Praça Lauro Gomes, Centro histórico de São Bernardo. O Paço Municipal, construído pelo prefeito Hygino de Lima, estava sendo ocupado pelo sucessor, prefeito Aldino Pinotti. E ganhava, há 50 anos, a primeira decoração, toda simples e também documentada por Miraglia.

IRMANDADE

Depois da Semana São Caetano, a Semana São Bernardo. E dois prefeitos amigos nas duas cidades: Anacleto Campanella e Lauro Gomes.

Escreve Adauto Campanella:

Memória tem falado muito no saudoso Lauro Gomes, uma pessoa que meu pai tinha um apreço e uma consideração muito fortes.

Esta foto é interessante. Reúne as famílias de Lauro e Campanella, com exceção de meu irmão que ainda não tinha nascido.

Foi tirada no segundo mandato do Campanella, entre 1961 e 1964, na inauguração do Bosque do Povo, do bairro Santa Maria, na época uma região praticamente coberta pela Mata Atlântica. Hoje abriga alguns próprios municipais, dentre os quais o Teatro Paulo Machado de Carvalho.

Data

Em 18 de agosto de 1913 era fundado o Primeiro de Maio FC, de Santo André. São 106 anos de história dos eternos Flechas Verdes – e esse título, Flechas Verdes, nasceu aqui em Memória.

Diário há 30 anos

Sexta-feira, 18 de agosto de 1989 – ano 32, edição 7147

Manchete – PM frustra sequestro e prende dois na Anchieta-Imigrantes

Santo André – Termina a greve nas Emeis, que durou 14 dias.

Comércio – Casas Bahia compra a rede de lojas Tamakavy.

Cultura & Lazer – Peça Lobo de Ray-Ban traz Raul Cortez e Patrícia Pilar em Santo André.

Polícia – Chacina faz duas mortes no Parque Aliança, em Ribeirão Pires.

Em 18 de agosto de...

1959 – Em debate na Câmara Municipal de São Caetano a instituição da cidade da Semana Inglesa: 44 horas semanais de trabalho.

1969 – Inaugurado, em Mauá, o busto do ex-presidente Getúlio Vargas, colocado na Praça da Bíblia. Junto a ele, a carta testamento do ex-presidente.

1984 – Operários da Swift, de Utinga, acertam quina da Loto.

Prefeitura de São Caetano abre ambulatórios médicos na Vila São José, no bairro Fundação e na Vila Julia.

Santos do Dia

Do calendário móvel da Igreja: hoje a festa da Assunção de Nossa Senhora

Agapito de Palestrina. Martirizado a 18 de agosto do ano 275. Era um adolescente, 15 anos de idade, já enfrentando a perseguição sofrida pelos cristãos.

Santa Helena (Bitinia, Ásia Menor, século III – Roma século IV). Mulher de Constâncio, mãe de Constantino, imperador de Roma.

Dedicou-se à evangelização e à expansão do catolicismo em todos os domínios romanos.

O culto a Santa Helena é um dos mais antigos da Igreja Católica.

AMANHÃ NA SEMANA SÃO BERNARDO

