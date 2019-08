Workshop de Dança 2019 do Studio Giselle reúne grandes nomes neste fim de semana

Do Dgabc.com.br



Nos dias 16, 17 e 18 de agosto o Studio Giselle reunirá alguns dos maiores nomes da dança do País em São Caetano. No 4º Workshop realizado pelo espaço estarão presentes Ana Botafogo, Thiago Soares, Cecília Kerche, Alice Arja, Daniele Bittencourt, Denise Siqueira, Esmeralda Gazal, Giovana Puoli, Helô Gouveia, Kátia Barros, Liliane de Grammont, Márcia Leite, Monique Paes, Pedro Paulo Bravo, Renata Bardazzi, Yoshi Suzuki e Zeca Rodrigues.

Nesta sexta-feira (16) o evento será aberto com o Fórum da Dança, direcionado a diretores de escolas e companhias de dança, produtores, coreógrafos, bailarinos, professores e pessoas interessadas no mercado cultural.

O fórum terá uma programação diversificada de atividades para promover a troca experiências, debater alternativas de inovação, gestão e empreendedorismo, além de apresentar novas ferramentas de comunicação e inspirar empreendedores da dança. No encontro serão abordados temas como : Tendências do Ensino da Dança, Gestão Empreendedora e Financeira, Mídias Socais e Produção Artística, entre outros.

Já, nos dias 17 e 18 acontecerá uma maratona de aulas práticas de Ballet Clássico, Jazz Dance, Jazz Musical, Sapateado Musical, Contemporâneo, Técnica de Iniciação à Ponta, Barre à Terre e Curso para Professores de Dança. As turmas serão divididas entre as faixas etárias 10 a 16 anos e acima de 16 anos.

No dia 17, às 20h, também terá a apresentação Gala, no Teatro Paulo Machado de Carvalho, onde a Bailarina Ana Maria Botafogo irá bater um papo informal com o público e a Bailarina Cecília Kerche autografar seu livro Vida e Palco. Em seguida, acontecerá um espetáculo com apresentações da Cia. de Dança de Cubatão, São Paulo Cia. de Dança, Grupo Raça, Balé da Cidade e Company Dance Center. Aberto ao público, o show tem caráter beneficente e a entrada será 1 kg de alimento não perecíve,l que será doado ao Fundo Social de Solidariedade de São Caetano.

No domingo,18, após a programação intensiva de aulas, o evento será encerrado com um bate papo com Thiago Soares.

Durante o 4º Workshop de Dança do Studio Giselle também haverá Seletiva para Bolsas de Estudos para o Summer Program do Miami City Ballet que acontecerá em julho de 2020. Para participar desta seletiva o aluno deverá ter idade entre 09 e 18 anos e optar para ser avaliado no ato da conclusão da inscrição. No evento também serão selecionados alunos para bolsas da Companhia de Bruxelas.