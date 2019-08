Flavia Pavanelli aparece de cabelos longos para ser madrinha de casamento de amiga

16/08/2019 | 12:11



Flavia Pavanelli quebrou a internet na última quinta-feira, dia 15, com uma foto publicada em seu perfil no Instagram. No clique, a atriz surpreendeu ao aparecer de cabelos longos três anos após deixar os fios mais curtos, visual que mantém até os dias de hoje. Na legenda do post, ela foi nostálgica:

Depois de 3 anos, lembrando como é ter cabelão.

A foto recebeu quase 900 mil curtidas e mais de nove mil comentários na rede social! O motivo da mudança foi explicado no Insta do artista responsável, Sandro Dessou. Olha só:

Hoje foi nostálgico. Bastou três telas de aplique para voltarmos cinco anos atrás da maravilhosa @flaviapavanelli, aquela menina talentosíssima, agora esse mulherão, atriz consolidada, super profissional e um ser humano incrível!!! Ah! Fizemos uma prova de cabelo e make para a Flavia, afinal ela é MADRINHA DA nossa MUSA @carol!!! Muito obrigado, minhas meninas!!! O tiozão aqui sempre orgulhoso e honrado de participar com vocês desse momento tão incrível!

E aí, você gostou?