Bancada do PV segue morna em Diadema

Raphael Rocha



16/08/2019 | 07:47



Maior bancada da Câmara de Diadema, o bloco de vereadores do PV tem sido alvo de críticas do alto escalão do governo do prefeito Lauro Michels (PV). A tendência seria que algum dos seis parlamentares verdes tomasse a frente na defesa da administração no Legislativo. Mas não. O que se nota é que Talabi Fahel, Albino Cardoso, Márcio Júnior, Zé do Bloco, Paulo Bezerra e Rodrigo Capel pouco saem em público para sustentar o Paço durante debates mais tensos no Legislativo. Não à toa que Lauro escolheu vereadores de fora do PV para o posto de líder do governo na casa – primeiro foi Célio Boi (PSB), agora é Companheiro Sérgio (Cidadania). A timidez da bancada já foi alvo de algumas reuniões, porém, a postura prossegue.

Ficha Limpa

Depois de adiarem a discussão, os vereadores de Ribeirão Pires aprovaram ontem o projeto de lei que institui a Lei da Ficha Limpa na cidade. Com o texto, condenados ficam impedidos de exercer cargos públicos na administração direta e autarquias. A proposta foi avalizada em primeira votação e retorna à pauta na próxima semana.

Café

O ex-prefeito de Santo André Aidan Ravin (Podemos) e o ex-secretário de Obras de Mauá Júnior Orosco (PDT) foram vistos em tradicional padaria andreense nesta semana. A política regional esteve em pauta. Aidan faz mistério sobre seu futuro político – dizem que apostará na mulher, Denise, nas urnas. Orosco já avisou que não tentará buscar cadeira de prefeito de Mauá.