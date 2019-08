Archie Harrison, filho de Meghan Markle e príncipe Harry, tem cabelos avermelhados

15/08/2019 | 17:10



Dias após o nascimento de Archie Harrison, descobrimos um pouco mais sobre a personalidade do bebê, já que os próprios papais, Meghan Markle e príncipe Harry, deram detalhes sobre o pequeno! Agora uma fonte contou algo bem especial: o primeiro filho do casal herdou a característica mais marcante do pai e já está apresentando fios ruivos. Pois é!

Segundo informações da People, uma pessoa próxima ao casal detalhou um pouco mais sobre a aparência de Archie informando o seguinte:

- Ele é um bebê feliz.

Ele tem pequenas pernas e tufos de cabelos avermelhados. Ele é realmente adorável.

Além de fotos oficiais, como no dia do batizado do pequeno, só vimos Archie em um flagra durante a partida de polo que o pai jogou. Na ocasião, apesar de os cliques terem sido feitos com uma certa distância, não dava para ter muita noção da aparência física do bebê, que ficou o tempo todo nos braços da mamãe.

O jeito é aguardar por mais fotos!