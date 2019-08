Hugo Moura fala de planos para aumentar a família com Deborah Secco: Quero que nosso segundo filho seja adotado

15/08/2019 | 11:10



Hugo Moura e Deborah Secco estão planejando aumentar a família, no entanto, parece que ainda não entraram no consenso sobre o assunto. Em entrevista à revista Ela, do jornal O Globo, o ator revelou o desejo que os dois têm de serem pais novamente por meio da adoção:

- Estamos tendo uma discussão sobre aumentar a família no momento. Quero que nosso segundo filho seja adotado; Deborah, o terceiro, revelou ele.

Hugo ainda deu detalhes sobre sua relação com Maria Flor, sua única filha com Deborah:

- Brinco de boneca e de comidinha, jogo bola e luto muay thai com a Sol. Faço o que minha filha quer, sem julgamentos. Precisamos desse lado lúdico em nossa vida de adulto. Ela é muito tranquila, completamente diferente de mim. Fui uma criança inquieta, me mexia toda hora. Às vezes, Sol quer ficar deitadinha, assistindo a algum filme. Até estranho.

No bate-papo, o ator também relembrou o casamento com a atriz, que aconteceu em 2015 em Salvador, sua cidade-natal:

- Deborah e eu nos casamos em novembro de 2015, numa cerimônia discreta somente para a família. Foi uma delícia. Todos os convidados cabiam numa mesa de jantar de oito lugares. Tomamos a decisão de nos unir oficialmente dois ou três meses depois de nos conhecermos. Foi muito rápido. Não tinha razão para esperar e estamos juntos até hoje.

E também falou sobre como faz a relação dar certo através de muito diálogo:

- Lá atrás, prometemos um ao outro que iríamos conversar sobre tudo, que teríamos um diálogo aberto. E casamento é isso: uma conquista diária. No nosso caso, é fácil. A sintonia é fina; queremos sempre nos reconquistar. Não precisamos de muitas manobras para isso.

Mas não é só através de muita conversa que um casamento dá certo, né? Hugo ainda comentou sobre a vida sexual que mantém com Deborah Secco, afirmando que com o passar do tempo a relação entre quatro paredes só tem melhorado:

- Sexo é uma coisa que todo mundo pratica, mas que ainda é tratado como tabu. Não falamos tanto como deveríamos. São pudores sociais. É a tal da culpa cristã. É algo realmente maravilhoso. Adoro fazer e incentivo sempre. Se a pessoa não gosta, está fazendo errado ou com o parceiro errado. Estou há algum tempo com a Deborah e nossa relação só melhora. Nós nos conhecemos e nos entendemos bem. É do mesmo jeito, mas de uma maneira diferente.