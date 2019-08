15/08/2019 | 08:00



Filho do célebre violonista Baden Powell, o também violonista Marcel Powell apresenta nesta quinta-feira, 15, às 22h30, no Blue Note São Paulo, o show Só Baden, um tributo ao pai Baden. Com sete disco lançados, Marcel é músico profissional desde os 9 anos, tendo como professor o próprio pai. O Blue Note fica na Av. Paulista, 2.073, tel. 94545-1511; R$ 50.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.