Olhos de São Bernardo ao meio ambiente

Ademir Medici



15/08/2019 | 07:07



Título de um trabalho da primeira metade do século passado elaborado pelo professor Rossini Tavares de Lima, referência no estudo do folclore paulista e nacional, citado pelo professor Antonio Perez, criador do Centro de Pesquisa do Folclore de São Bernardo, anos 1970 e 1980.

“Não tratamos apenas verde, água e animais, mas também o meio ambiente relacionado ao urbano.”

Cf. José Carlos Pagliuca, secretario de Meio Ambiente do município de São Bernardo

Entra no ar hoje uma entrevista bem legal sobre memória e natureza, concedida ao DGABC TV pelo secretário de Meio Ambiente do município de São Bernardo e pelo diretor de Gestão Ambiental, Giba Marson. A matéria está em www.dgabc.com.br.

José Carlos Pagliuca e Marson descrevem uma área fundamental do Grande ABC: o manancial de São Bernardo, com a água da Represa Billings e mata atlântica, fauna e flora ali contidas, o que representam 50% do manancial Billings que caminha célere para o seu centenário.

“O desafio nosso é pegar essa pujança da cidade industrial, metalúrgica e urbana, e englobar com a proteção do meio ambiente e preservar todo esse ecossistema”, declara Pagliuca durante o programa.

“Se nós não tivemos até hoje um problema mais sério de água, é graças às nascentes que alimentam a Billings, a partir do represamento de rios como o Grande e o Pequeno”, assinala Giba Marson.

Os entrevistados desfilam os vários projetos da pasta do Meio Ambiente municipal, com os quais são enfrentados problemas como os da ocupação irregular e caça e pesca predatória.

O programa é ilustrado por vídeos institucionais criados pela atual administração, entre eles a história da Represa Billings.

OS VÍDEOS

Durante o programa, os cinco vídeos institucionais exibidos são os seguintes:

A História da Represa Billings, em colaboração com a Seção de Pesquisa e Documentação, órgão da Secretaria de Cultura.

Água, Correção.

Rota Caminhos do Capivari, em Riacho Grande.

Educação Ambiental.

Feira de Trocas de Brinquedos.

Os cinco documentos informam o modo com que a população pode participar deste esforço em prol da preservação ambiental da cidade.

MEMÓRIA NA TV

Um passeio pela natureza de São Bernardo

Entrevistados: José Carlos Gobbis Pagliuca, secretário de Meio Ambiente e Proteção Animal; e Giba Marson, diretor de Gestão Ambiental.

No ar pelo Diário OnLine: www.dgabc.com.br

Diário há 30 anos

Terça-feira, 15 de agosto de 1989 – ano 32, edição 7144

Manchete – Aureliano Chaves admite acordo antiCollor já no primeiro turno das eleições presidenciais

TV Bandeirantes realiza novo debate e reúne cinco presidenciáveis: Maluf, Aureliano, Brizola, Afif e Roberto Freire; outros cinco candidatos participarão de um segundo debate.

Diadema – Prefeito José Augusto recua e pede à Justiça o adiamento da reintegração de posse do Buraco do Cazuza.

Saúde – Casos de Aids chegam a 4.724 no Estado de São Paulo em julho.

Em 15 de agosto de...

1914 – Inaugurado o Canal do Panamá, interligando os oceanos Atlântico e Pacífico. A obra foi iniciada em 1879 e sofreu várias interrupções ao longo do tempo.

1954 – Lançada a pedra fundamental da igreja matriz do bairro Assunção, em São Bernardo.

1959 – CTBC inaugura dois telefones públicos, um na Vila Baeta Neves e outro na Vila do Tanque, em São Bernardo.

1984 – Governador Montoro assina decreto que cria a Delegacia de Ensino de Ribeirão Pires, que subordinará Rio Grande da Serra.

Hoje

Dia do Atleta de Santo André

Dia da Informática

Dia dos Solteiros

Santos do Dia

Assunção de Nossa Senhora. Esta data celebra a assunção da Virgem Maria, mãe de Jesus Cristo, aos céus.

Tarcísio

Alípio de Tagaste

Por conta da padroeira Nossa Senhora Assunção, hoje também é feriado em Araras, Itápolis, Jundiaí, Lorena, Piedade, Porto Feliz, São Manuel, Socorro, Tietê e Tupi Paulista.

Municípios Brasileiros

Celebram aniversários em 15 de agosto:

Em São Paulo, Jaú, Paraíso, Pedregulho, Pitangueiras, Pontalinda e Sorocaba, ‘a Manchester Paulista’.

No Pará, Abaetuba

No Mato Grosso do Sul, Aquidauana

No Rio Janeiro, Bom Jesus do Itabapoana

Em Minas Gerais, Cabo Verde e Iguatama

Na Bahia, Ipirá

Em Santa Catarina, Ipira e Peritiba

Em Goiás, São Patrício

