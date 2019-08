Metallica anuncia quatro shows no Brasil em 2020

Miriam Gimenes



15/08/2019 | 07:47



A banda norte-americana de heavy metal Metallica anunciou ontem quatro shows no Brasil em 2020. Eles compõem a turnê WorldWired, que rodará a América do Sul. No País, as apresentações começarão em Porto Alegre (21 de abril, na Arena do Grêmio), seguido por em Curitiba (23 de abril, no estádio Couto Pereira), em São Paulo (25 de abril, no estádio do Morumbi) e em Belo Horizonte (27 de abril, no estádio Mineirão).

Eles também passarão em Santiago, no Chile, em 15 de abril, e Buenos Aires, Argentina, em 18 de abril. A banda Greta Van Fleet fará a abertura em todos os shows e o grupo Ego Kill Talent vai se apresentar apenas nos eventos brasileiros.

Para as quatro datas no Brasil os clientes cartão Elo contarão com pré-venda exclusiva nos dias 20 e 21 – começa às 10h do dia 20 pela internet (www.eventim.com.br) e às 12h nas bilheterias oficiais. Para o público geral, a venda começa no dia 22, às 10h pela internet e 12h nas bilheterias oficiais. Os preços variam de R$ 125 a R$ 780.